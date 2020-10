“Súbete a mi moto”, la nueva serie de Menudo que nos lleva a un viaje nostálgico y musical en el tiempo

La serie Súbete a mi moto pretende regresar a fanáticos y espectadores a la época de las décadas de 1980 y 1990 con una historia llena de nostalgia e ilusión, resultado del retrato audiovisual del fenómeno musical latinoamericano Menudo.

Y cómo no regresar a esas décadas con esas épicas estrofas de la canción Súbete a a mi moto: “Paso día y noche corriendo por ti, en mi moto doy mil vueltas a tu casa buscando ser feliz y hago mil piruetas por llamar tu atención, y del ruido los vecinos y tus padres ya no pueden vivir…”

Por su parte, la historia de la agrupación musical de Menudo merecía ser contada. Leonardo Zimbrón y Mary Black, productores de Súbete a mi moto, estaban conscientes del reto que tenían para llevarla a cabo.

Black remarcó: “Hoy, por hoy, a 20 años que no tienen actividad, que no los oyes en la radio, siguen siendo reconocidos por su nombre, porque hubo un trabajo de mucha calidad y dedicación. Y la pregunta era ¿cómo no hacer esta historia, cómo no se ha hecho antes?”.

Las investigaciones son esenciales si se quiere entregar un resultado óptimo, donde los espectadores logren conectarse íntimamente con la historia y con los personajes.

La investigación fue larga, pues Black se encargó de hablar con Edgardo Díaz (productor musical), José Luis Vega (coreógrafo y director creativo del grupo) y los 33 integrantes que pasaron por los escenarios.

Todo se remonta a un ambicioso y hábil empresario, Edgardo Díaz, quien creó en el año de 1977, en el poblado de Caguas, Puerto Rico, las bases de esta banda. La fórmula de Díaz, era la de contratar nuevos miembros a la edad de 12 y cambiarlos por nuevos miembros a la edad de 16. Dicha fórmula funcionó y era el secreto del éxito de Menudo, aunque también tenía un defecto, el cual era que cuando un individuo dejaba el grupo, también lo hacían todos los fanes de ese miembro.

Black cuenta que ella no es de la generación de Menudo, pero Zimbrón sí, es por eso que uno de los retos que se propuso en esta serie fue transportar a los espectadores a años pasados.

“Yo crecí en los 80 y en los 90, el reto era retratar todo eso en una historia muy bien contada, pero que además estuviera bien producida la ambientación, el vestuario, la escenografía y el maquillaje para que te hablaran de ese momento y fue muy rico porque los equipos hicieron un trabajo estupendo”, confirma Zimbrón.

Hacer un trabajo que realmente sea creíble es el resultado de una investigación laboriosa, y no solo eso, sino también de lograr retratarla en pantalla.

“Lo quisimos hacer lo más verídico posible en el sentido en el que lo quisimos grabar en los dos lugares más importantes para la banda que eran México y Puerto Rico”, dice Zimbrón.

Según asevera, cada detalle de la producción está tan cuidado que no hay ningún elemento que no corresponda a la época y está convencido de que “los que no lo vivieron van a ver el pasado y los que sí van a tener una nostalgia que no se imaginan”.

Así que prepárate para este estupendo viaje que te remontará a las décadas de 1980 y 1990.