Amazon Prime Video tendrá publicidad en su contenido y cobrará para no verla

La plataforma de streaming Amazon Prime Video señaló el pasado 22 de septiembre que tendrá “anuncios limitados” en su contenido, pero si se desea evitarlo se deberá pagar un incremento en la cuota mensual.

La compañía no indicó exactamente cuántos anuncios o minutos de publicidad habrá a partir del año que viene, pero dijo que se ofrecerá una opción sin publicidad por US$2,99 dólares adicionales al mes para miembros de Estados Unidos.

Los anuncios limitados comenzarían en EE. UU., Reino Unido, Alemania y Canadá a principios de 2024 y a finales de ese año en Francia, Italia, España, México y Australia.

Se trata de algo similar a lo que ya hace Hulu -compañía de “streaming”, que es propiedad de Disney, y YouTube, la plataforma de vídeos que forman parte de Google.

