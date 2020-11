Dinsey Plus llega a Latinoamérica y los memes reaccionan

La plataforma de streaming Disney Plus llegó a Latinoamérica este martes 17 de noviembre y los usuarios enloquecieron y no perdieron el tiempo para inundar las redes sociales de divertidos memes para festejar este acontecimiento, lamentar que no podrán pagar otro de estos servicios, burlarse de Netflix o para dar razones por las que vale la pena adquirirla.

Otras personas han preferido utilizar memes para decir que están buscando cómo obtener una cuenta gratis de Disney Plus, o que tendrán que despedirse de Netflix o Amazon Prime Video para adquirir el nuevo servicio.

Acá los memes más compartidos

Razón para pagar Disney Plus: pic.twitter.com/0BmKJ2ONqA — AriPan (@Aridhai1) November 16, 2020

“Hola, ¿te gustaría compartir cuenta de Disney Plus? Creo que seríamos gran equipo.” Enviar — Pau Bouchot (@Pau_Bouchot) November 16, 2020

Cuando me doy cuenta que si podré pagar Disney Plus. pic.twitter.com/Prap7ilz25 — Joss Duard the Vampire Slayer (@JossDuard) November 16, 2020

Disney Plus llegó a salvarme de la piratería pic.twitter.com/iWN50uiKm5 — Don (@Regino_Brn) November 16, 2020

Mi pobreza y yo viendo a todos bien emocionados porque esta por llegar Disney Plus a Latinoamérica. pic.twitter.com/xdcnFY6jGW — Gaby (@Ana21188721) November 16, 2020

Mañana tenemos Disney Plus. pic.twitter.com/YqaXDhv3Hc — Fede Camarotti (@fedecamarotti) November 16, 2020

Yo a partir de mañana con Disney Plus 🤪🤣 #DisneyPlus pic.twitter.com/LeK8YDsRVZ — Juan D' (@judediso) November 16, 2020

Los que tienen Netflix, Amazon, HBO y ahora Disney Plus pic.twitter.com/zWrnQ4JXJF — Rejected (@MeHacesPalta) November 17, 2020

Mi familia decidiendo que plataforma usar: Netflix, Amazon Prime o Disney Plus pic.twitter.com/yFLLyQhRXh — Rodrigo Saavedra 🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@Ro_SaavedraM) November 17, 2020

Cuando ya tienes Netflix, Amazon Prime, HBO y ahora tambien Disney Plus. pic.twitter.com/LTs4iAIAB1 — 🅰🅻🅴🆇🆉🆄🆁🅸🆃🅰🜏 (@AIejandroZurita) November 17, 2020

Cuando Disney plus llegue a latinoamérica. pic.twitter.com/kNDXPiMuC1 — Douglas Wilson (@douglasweell) November 17, 2020

Yo a partir de mañana encerrada en mi habitación todo el dia viendo disney plus pic.twitter.com/7IIGoAsOF0 — Nickyˢᵐ⁴|SAFETY NET (@sshawndimples) November 17, 2020

Disney no lo tiene todo !!!! pic.twitter.com/5dZQmnNXpe — kondemon (@kondemon) November 16, 2020

Publicidad: ¿Y que estas esperando para contratar Disney Plus? Yo: pic.twitter.com/xBaW1IwTMn — Mɪss Cʜᴀɴᴀɴᴅʟᴇʀ Bᴏɴɢ 🌈 (@TPOImagination) November 17, 2020