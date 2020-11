SingWithQueen: El reto de la nueva cuenta en TikTok de Queen para cantar con Freddie Mercury

Queen abre una cuenta en TikTok y como parte de la celebración, lanzaron un reto para hacer un dueto con Freddie Mercury.

Después de 25 años, en octubre pasado Queen logró posicionar su álbum Live Around The World como número uno en ventas de discos en Reino Unido. La última vez que logró esta posición, fue en 1995 con Made in Heaven, su quinceavo material discográfico.

La banda integrada por Roger Taylor, Brian May, John Deacon y Mercury, llegó a TikTok. Ahora los usuarios podrán usar 10 canciones de su repertorio para hacer videos de forma libre.

Reto #SingWithQueen

Además, se lanzó un reto a nivel mundial para todos los fanáticos. Este consiste en que los fanáticos hagan un dúo con Freddie Mercury: #SingWithQueen.

Los usuarios deben entonar el tradicional “eeeeeooooooo” característico de los conciertos de Queen.

Las canciones que actualmente se encuentran disponibles son:

Bohemian Rhapsody

Another One Bites The Dust

Don’t Stop Me Now

We Will Rock You

Under Pressure

We Are The Champions

I Want To Break Free

Somebody To Love

Killer Queen

Radio Ga Ga

Actualmente el hashtag en TikTok tiene más de 75.8 millones de vistas.

Algunos de los tiktokers más famosos se han unido para realizar videos con música de la banda.

Otras cuentas que también se han popularizado por caracterizar otros personajes, se han unido a realizar el reto.