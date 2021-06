Silvia Pinal publica foto de beso en la boca con Alejandra Guzmán y así revive la polémica por Frida Sofía

Fue en abril en que la cantante y coach fitness, Frida Sofía, señaló a su abuelo Enrique Guzmán por haber abusado sexualmente de ella desde que tuvo 5 años.

Luego de dimes y diretes, desencuentros de la influencer con toda su familia y en general, una polémica en todo el mundo del entretenimiento, la matriarca de la dinastía Pinal dio de qué hablar recientemente con una foto sugerente con su hija.

Silvia Pinal publicó en su cuenta de Instagram fotos de su vida personal con su nieta Frida Sofía y su hija, la rockera Alejandra Guzmán, publicó Infobae.

Entre halagos de sus seguidores en redes sociales y otros comentarios, la primera actriz describió sus publicaciones como “la familia siempre junta”.

La publicación añade que no obstante, el contexto es diferente, pues al momento, Frida Sofía ha emprendido una batalla legal contra su abuelo, él ha hecho lo mismo.

En tanto, la joven también decidió deshacerse de su apellido y todo aquello que tenga que ver con la herencia de su abuela.

Al tiempo, no figura en testamentos, aunque en palabras de su padre, Pablo Moctezuma, eso tiene sin cuidado a Frida Sofía y le “vale un cacahuate”.

Mediáticamente se ha registrado la laceración que hay en la familia, lejos de una pronta reconciliación, aun así, Silva intentó recordar mejores momentos.

Uno de los post género polémica en redes sociales debido a que muestra a la leyenda del Cine de Oro recibiendo un beso en la boca por parte de la reina del rock. A ello, los fanáticos de la conductora de Mujer, casos de la vida real salieron a defender las intenciones de su publicación.

“Y es que ahí se nota que no es un beso apasionado, es un beso de cariño fraternal. No como su papá que son besos de deseos”, escribió una usuaria de la red social. Otra describió la captura como algo que causaba una mala impresión.

En tanto, la foto de bebé de Frida Sofía, tiene más contexto. Pues la influencer llegó a decir que su abuela no tuvo más que impactos negativos en su niñez. En ese entendido, Pinal publicó una enternecedora foto con Frida.

Aunque de aquella ocasión, en el acto religioso, destacó algo que a la fecha ha sido controversial, pues María Félix estuvo en el evento y reveló que Frida Sofía era su ahijada.

La famosa actriz del cine clásico falleció el 8 de abril de 2002 cuando Frida Sofía tenía 10 años, la joven ha expresado en diversas ocasiones su afinidad con la estrella de cine, “Yo creo que soy Frida Félix (…) 100 por ciento, ‘Todas mis guerras’, ¿no?, ¿por qué no?, me encanta todo lo que dice, cómo se maneja, qué hace, para mí sigue viva, yo creo que si con alguien me puedo relacionar es con María Félix” dijo a principios de abril.

Además de recordar que su abuela Silvia Pinal le dijo que parecía “un puerco” y mencionar que no entendía por qué su madre se había alejado de ella, la modelo le platicó a Lucía Méndez cuál era la herencia que le había dejado María Félix, su madrina de bautismo.

“Fue una mujer de muy pocas palabras pero me dijo ‘tú vas a heredar unas joyas divinas, es lo único que te debería de interesar’”, dijo Frida Sofía mientras imitaba los movimientos y el tono de voz de la protagonista de Una mujer cualquiera (1949).