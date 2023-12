Silvia Pinal: cuál es el estado de salud de la actriz de 92 años y por qué fue hospitalizada en México

La salud de Silvia Pinal, legendaria actriz del Cine de Oro Mexicano, sigue siendo un tema recurrente en el mundo del entretenimiento debido a su avanzada edad.

De acuerdo al conocido periodista, Silvia Pinal actualmente se encuentra en terapia intensiva luego de haber sido ingresada de emergencia a un hospital el pasado 24 de diciembre.

“No le dio un infarto, pero empezó a no responder, no respiraba, se la llevaron a un hospital al sur de la Ciudad de México y cuando llegó al hospital le tomaron los signos vitales, la respiración, no estaba respirando ya doña Silvia Pinal y la tuvieron que meter de inmediato a terapia intensiva”, indicó por medio de una transmisión en vivo.

Gustavo Adolfo Infante también aseguró que la actriz de 92 años estará ingresada en esta clínica por algunos días más, ya que el pronóstico es que salga entre el 29 y 30 de diciembre.

Además, reveló que Silvia Pinal, quien pasó Navidad en el hospital, no ha estado sola debido a que ha estado acompañada en todo momento de sus hijos, Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán.

“No han aparecido fotos de ella en la cena de Navidad, obviamente porque no tuvo cena de Navidad, estuvo hospitalizada en terapia intensiva doña Silvia Pinal”, dijo el periodista.

Para finalizar, Gustavo Adolfo Infante reveló que Silvia Pinal fue hospitalizada debido a un “problema respiratorio en los pulmones” y que su estado continúa siendo complicado.

“Estoy en condiciones de confirmar la gravedad del estado de salud de doña Silvia Pinal, mucho más grave de lo que yo me imaginé”, compartió.