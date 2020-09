“Si tanto valor tienes dime qué pasa”: el día que Xavier Ortiz y Charly López pelearon en televisión por el grupo Garibaldi

Todo sucedió en abril de 2019 cuando Xavier Ortiz y Charly López, ambos exintegrantes del popular grupo Garibaldi, se enfrentaron y discutieron durante una entrevista en un programa de televisión abierta.

En la batalla, Xavier Ortiz acusó a Charly López de robarle la idea de crear un nuevo grupo con talento joven.

El conflicto que duró más de un año fue por el lanzamiento de una nueva generación del grupo, idea que, según Ortiz, había sido suya y López se la “robó”.

En la discusión que ambos tuvieron durante un programa de TV, Xavier Ortiz, que murió el lunes 7 de septiembre, pidió a López que no se involucrara en su trabajo. “Que ya me dejes en paz, que no vayas detrás de mis proyectos”, dijo Ortiz ante las cámaras.

Charly, quien en 2019 representó a un grupo llamado GBLI le respondió a Ortiz, debido a que reclamó que había sido su idea, cuya intensión era armar el regreso de Garibaldi con talento renovado.

“Por qué no me hablas a mí, si tanto valor tienes dime. ¿Por qué hablas en un programa en vivo diciendo que te robé, como niño chiquito que te quité un dulce?”, dijo Charly.

La pelea entre los exintegrantes de Garibaldi ocurrió en abril de 2019, en el programa De Primera Mano. En este espacio Xavier aseguró que desde 2017 se le ocurrió hacer una abreviatura al nombre del grupo para no tener que pagar a la televisora dueña de los derechos, por usar el nombre original.

“Nunca oí que Xavier fuera a hacerlo. Aquí no se roban las ideas ni mucho menos, yo pienso las cosas y las hago, aquí está el nombre del registro”, agregó Charly ante los señalamientos de Ortiz.

Xavier Ortíz argumentó que él ya había trabajado en ideas similares porque dirigió el grupo D.C.O. y le recordó que Charly le “robó” a integrantes como Agustín Arana y que incluso tenía en mente la idea del reencuentro de Garibaldi.

López continuó explicándole que las cosas tenían que realizarse con el proceso adecuado y que además él contaba con el respaldo de Luis de Llano y Mario Lafontaine. Además, recriminó que Xavier se basó en un disco que pagó Patty Manterola y Sergio Mayer.

“¿Sabes por qué el reencuentro de Garibaldi no funcionaba?”, le cuestionó Charly a Xavier. “Porque agarraste unos jeans y tienes que bajar de peso, sacar un disco nuevo porque no podías salir con sobrepeso ni con historia inventada debido a que Garibaldi era imagen, vestuario y música”, agregó Charly, mientras que Xavier le recriminó por el estándar que manejaba sobre la apariencia de las personas.





La reconciliación

Debido a la reciente muerte de Xavier Ortiz, salieron a la luz imágenes con el “detrás de cámaras” de ese encuentro y para alegría de los admiradores del grupo, quedó en evidencia que Xavier y Charly arreglaron sus diferencias.

Entre besos, abrazos y sonrisas, López dijo: “somos compas de toda la vida, somos hermanos y como hermanos discutimos”.