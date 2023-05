Shakira y Tom Cruise viven juntos la adrenalina de la Fórmula 1 en Miami

Este domingo 7 de mayo se llevó a cabo la quinta fecha del Gran Premiodel Mundial de Fórmula 1, el cual se celebró en el Autódromo Internacional de Miami.

El neerlandés Max Verstappen consiguió su tercera victoria de la temporada mientras el mexicano ‘Checo’ Pérez y el español Fernando Alonso completaron el podio.

Numerosas celebridades como los gigantes del deporte Roger Federer, Michael Jordan y Serena Williams o los actores Vin Diesel y Michele Rodríguez presenciaron este evento.

Entre las estrellas también estaba la cantante colombiana Shakira, recién nombrada “Mujer del Año” a sus 46 años, en la gala Mujeres en la Música Latina de Billboard quien fue vista con su hijo Milán y acompañada del actor norteamericano Tom Cruise. Juntos compartían mientras los equipos se preparaban antes de la carrera.

El evento Mujeres en la Música Latina de Billboard Telemundo transmitirá el evento esta noche. Shakira presentó un discurso que ha sido viral, “…ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”.

La colombiana ha compartido en sus redes sociales fotografías con otros amigos que encontró en este evento deportivo como Riccardo Tisci, un diseñador reconocido.

Shakira, Milan y Tom Cruise en la fórmula 1

Platicando. Algo que nunca pensamos. Una misión imposible pic.twitter.com/Jh9FA74yYM — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) May 7, 2023

En este fin de semana Cruise también ha figurado con una intervención grabada para el rey Carlos III que fue presentada frente a 20 mil espectadores durante el concierto de coronación en los jardines de Windsor este domingo. “Puede ser mi copiloto cuando quiera”, afirmó Tom Cruise al rey, desde su avión de la película Top Gun.

Tom Cruise, de 60 años, también impactó porque no solo se dedicó a ver la carrera o estar entre los invitados. Apoyó en los trabajos de cambio de neumáticos que sí requiere habilidad para hacerlo en pocos segundos.

No, no es “Checo” Pérez, es Tom Cruise en el cambio de ruedas con Mercedes… 😅🛞 #MiamiGP 📹 [MercedesAMGF1] #F12023

pic.twitter.com/IW9xSusdmO — 𝐃𝐚𝐧𝐢 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐢𝐨𝐥𝐚 (@DanniMendiola) May 7, 2023

A la gala también se presentaron Sebastián Yatra, J Balvin y Luis Fonsi quienes compartieron fotografías en sus redes sociales o fueron captados por las cámaras de los medios de comunicación y el público.