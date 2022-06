Shakira y Piqué: los rumores sobre una posible batalla legal entre ambos por la custodia de sus hijos

De acuerdo con el portal Infomalia, Shakira y Gerard Piqué están planeando iniciar acciones legales con respecto a la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha, a pesar de no tramitar un divorcio ya que la pareja nunca se casó.

“La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia, salvo la de Piqué, y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto”, indicó el medio español.

“Aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”, concluyó Infomalia.

Hasta el momento, la pareja aún no se ha pronunciado sobre los rumores de la infidelidad de Piqué ni tampoco lo han hecho sobre una posible separación y el inicio de una batalla legal por la custodia de sus hijos.

La presunta infidelidad de Gerard Piqué fue revelada por las periodistas Lorena Vásquez y Laura Fa, colaboradoras de El Periódico de Catalunya, quienes indicaron que el jugador del FC Barcelona tuvo una aventura con una modelo de 20 años.

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes) me dicen: ‘Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar.’ Me dicen: ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia’”, declararon.

Sin embargo, el periodista turco Melih Esat informó que la mujer con la que Piqué le fue infiel a Shakira fue la madre de Pablo Gavi, compañero de equipo del futbolista español.

“Shakira captó a Gerard Piqué teniendo un romance con otra mujer. Esa mujer resultó ser la madre de la joven estrella del Barcelona, Pablo Gavi. Gavi no está al tanto del incidente. Cualquier cosa nos pasa a ti y a mí en el mundo donde Shakira fue engañada”, escribió en su cuenta de Twitter.