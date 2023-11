Shakira: qué se sabe del supuesto aviso de expulsión que habrían recibido Milan y Sasha

Shakira, tras algunos meses de ausencia, regresa a España esta semana para la ceremonia de los Grammy Latinos en Sevilla, la cual representa la primera edición de estos premios que se celebra fuera de EE.UU.

La intérprete de Acróstico está siendo acusada de seis delitos por impagos de la declaración de Hacienda y de su patrimonio entre 2012 y 2014.

Pese a los compromisos detrás de su regreso a territorio español, Shakira realizará este viaje en compañía de sus dos hijos, Milan y Sasha, con quienes a principio de año se mudó a Miami.

Los pequeños acompañarán a la cantante para reunirse con Piqué en Barcelona y pasar algunos días junto a él, respetando el acuerdo de custodia que ambos firmaron.

No obstante, las fechas del calendario escolar de Milan y Sasha no cuadraron con la disponibilidad del ex jugador del FC Barcelona, por lo que ambos menores se han ausentado en reiteradas ocasiones del colegio.

Otra situación que ha complicado la constante asistencia de Milan y Sasha a su centro educativo es la frecuencia con la que viajan por todo el mundo junto a Shakira.

A raíz de esta situación, el Miami Country Day School habría enviado un aviso de expulsión para los hijos de Shakira y Piqué por las quejas de los profesores, quienes se ven obligados a adaptar sus planes y exámenes a su ausencia.

De igual manera, esta advertencia llegó después que varios padres mostraran su molestia con el supuesto trato preferencial y privilegios que se les da a Milan y Sasha por ser los hijos de la cantante colombiana.