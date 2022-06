Shakira: qué se sabe de los rumores de la cantante con Henry Cavill y Chris Evans

Horas después de que esta información saliera a la luz, Shakira ha sido relacionada por sus fans con varias celebridades de Hollywood, entre los que destacan los actores Chris Evans y Henry Cavill.

Evans, actor conocido por su papel de Capitán América en las películas de Marvel, fue el centro de los rumores tras seguir a Shakira en Instagram luego de que se filtrara la información de una posible ruptura amorosa con Gerard Piqué.

Añadido a esto, las especulaciones en torno a ambos artistas crecieron cuando Shakira, a raíz del acto de Chris Evans, le devolvió el gesto y también lo siguió en esta red social.

🚨 | @ChrisEvans has started following @shakira on Instagram!👀 pic.twitter.com/wjeGeVx8BR

