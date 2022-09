Shakira: la indirecta que la cantante habría lanzado a Piqué en la nueva versión del video de “Te felicito”

Shakira lanzó la canción “Te felicito” en colaboración con Rauw Alejandro el pasado 21 de abril. “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso”, son las palabras con las que inicia la primera estrofa.

Y, aunque al inicio había opiniones encontradas entre quienes afirmaban que se trataba de una indirecta para Gerard Piqué – la entonces pareja de la colombiana – y quienes no estaban de acuerdo porque la relación parecía bastante estable, la primera postura se confirmó con la oficialización de la ruptura entre ambas celebridades anunciada el 4 de junio.

Aunque Shakira y Piqué han estado bajo la mirada de sus seguidores, no solo por la polémica del futbolista con su nueva pareja o por los temas legales que la cantante atraviesa por evasión fiscal, sino por el interés que levanta qué hace cada uno de ellos.

En esta ocasión, “Te felicito” vuelve a llamar la atención por una nueva versión.

Primera versión del videoclip

El primer video de “Te felicito” inicia con el puertorriqueño recibiendo una tarjeta de felicitación en la que una payasita le canta “porque eres un gran embustero y nadie lo puede negar”. En él, aparece también un robot – a partir del segundo 0:58 – que podría representar a Piqué por la forma romántica en la que se relaciona con la artista.

“Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras, no la soporto”, dicen los versos que los usuarios relacionan con la separación de Shakira y Piqué.

En una entrevista, la cantante reveló que, previo a grabar el videoclip, les compartió la canción a sus hijos, Sasha y Milan, y les pidió cerrar los ojos para dejar volar su imaginación. Ellos le sugirieron el robot y el fuego verde que aparece cuando la intérprete pronuncia el verso “me tratas como a una más de tus antojos”.

¿Una indirecta para Piqué y Clara Chía Martí?

Shakira sorprendió a sus seguidores con la publicación de un video alternativo para esta canción, que se desarrolla completamente dentro de una cabina de luces de colores y que fue parte de la primera versión.

“Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes”, es una estrofa que hace sentido para quienes aseguran que fue una infidelidad la que llevó a la pareja a terminar doce años de relación.

En la segunda versión del video – en el minuto 1:49 – se muestra a Shakira haciendo una seña similar a la que su expareja hace para celebrar un gol. Hacía unos años, el futbolista habría explicado que con los dedos de ambas manos hace un “dos, dos”, refiriéndose al dos de febrero, fecha de cumpleaños de la cantante.

Gerard Piqué también ha dado de qué hablar con su reciente aparición junto a Clara Chía Martí, estudiante de Relaciones Públicas y colaboradora de una de las empresas del futbolista. Fue el 12 de agosto que se hizo viral una fotografía en la que se les vio caminando juntos y, unos días después, un video reveló el primer beso en público.

Shakira cambió la portada de “Me enamoré”

En 2017, la cantante colombiana lanzó un tema que le dedicó al Piqué, titulado “Me enamoré”, bajo el sello de Sony Music Entertainment. “Pensé ‘este todavía es un niño, pero qué le voy a hacer’, es lo que andaba buscando”, refiriéndose a que el futbolista es diez años menor que ella.

Y en la última semana, los internautas se percataron del cambio de portada de esta canción, en la que ahora aparece el mismo robot de “Te felicito”.

Gerard Piqué denuncia acoso mediático

El pasado 1 de septiembre, el futbolista anunció a través de un comunicado publicado por el despacho de sus abogados, que tomaría acciones legales tras sufrir “intromisiones que traspasan los límites de la legalidad” a partir de que oficializó su separación y enfatizó que se han “vulnerado los derechos” de sus hijos.

“Se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y, por tanto, privada. Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos”, señala el documento.