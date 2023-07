Shakira: el último movimiento de la cantante que podría comprobar su romance con Lewis Hamilton

Sin embargo, el nombre que más ha sonado como el posible nuevo amor de Shakira es el del piloto británico Lewis Hamilton.

Las especulaciones sobre la aventura amorosa de ambas celebridades iniciaron luego del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, cuando el piloto británico y la intérprete de Antología fueron vistos cenando en un lujoso restaurante.

Además, horas después de su primer encuentro, Shakira y Hamilton protagonizaron una romántica cita a bordo de un yate que el actual piloto de la escudería Mercedes alquiló para la ocasión.

Esta no fue el único encuentro entre ambos, ya que hace un par de semanas volvieron a sorprender al mundo del entretenimiento al cenar juntos en un restaurante de Barcelona y posteriormente salir de fiesta en una exclusiva discoteca de la ciudad.

Pese a que ni Shakira ni Lewis Hamilton han hablado sobre su posible noviazgo, el más reciente movimiento de la intérprete de Copa Vacía podría haber hecho oficial esta relación amorosa.

Durante los últimos días, Shakira ha estado en Londres, ciudad natal del piloto, con el fin de trabajar en un nuevo tema musical junto al productor David Stewart.

No obstante, su visita a territorio británico podría tener un fin oculto debido a que la cantante colombiana habría aprovechado este tiempo para reunirse con Hamilton y afianzar su relación amorosa.

In London working with @dstewartmusic on what might be my next single pic.twitter.com/LJ95GHRQLX

— Shakira (@shakira) July 8, 2023