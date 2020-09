Señorita Laura hace fuertes acusaciones a los que lamentaron la muerte del exGaribaldi, Xavier Ortiz

La conductora peruana Laura Bozzo arremetió en contra de los amigos de Xavier Ortiz, exintegrante del grupo Garibaldi, quién falleció el lunes 7 de septiembre.

A través de sus redes sociales, Bozzo envió algunos polémicos mensajes a las personas cercanas a Ortiz, específicamente a los integrantes de Garibaldi, a quienes tachó de “farsantes” al pronunciarse con condolencias.

Bozzo se pronunció en su cuenta oficial de Instagram y dijo que los exGaribaldi abandonaron a su amigo en un momento de necesidad y dio a entender que en lugar a apoyarlo sólo lo dejaron a su suerte en “sus momentos difíciles”

“Es una pena porque todos están contigo cuando te va bien, pero si tienes problemas nadie está ahí. Ahora hablan de que son sus amigos, pero amigo es el que está, no sólo en las buenas sino principalmente en las malas, ¿dónde estaban los que dicen ser sus amigos en momentos difíciles?”, indicó.

Bozzo también aseguró que ella ha vivido situaciones similares en donde las amistades son manejadas por intereses que se basan principalmente en lo económico y criticó a las personas que se pronuncian y que lloran la pérdida de Xavier, principalmente a sus amigos, de haberlo abandonado.

“Lo digo por experiencia, cuando la he pasado mal todos desaparecen. Pero siempre me aferré a Dios, por eso salí adelante. Que no me vengan a llorar aquellos que lo abandonaron en sus peores momentos, una pena que no pusiera todo en manos de Dios, sólo él jamás te falla”, agregó.

Bozzo aumentó la polémica con los admiradores de Garibaldi y señaló que el círculo cercano de Xavier nunca lo apoyo de verdad.