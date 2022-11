Laura Bozzo se sometió a tratamiento estético y recibió críticas en redes sociales

La famosa conductora Laura Bozzo continúa generando polémicas no solo por sus programas, sino por sus comentarios, su participación en el reality La Casa de los Famosos 2 y recientemente por su apariencia.

La conductora se sometió a procesos estéticos como la inyección de bótox y lo reveló a sus admiradores en las plataformas digitales.

“Para los que me dicen que soy puro Photoshop, empezamos ya con @javierderma un tratamiento integral que años no me hacía para rejuvenecer y mejorar la piel que la destruí por tanto sol”, escribió Bozzo en su cuenta de Instagram.

En esa red social Bozzo trasmitió en vivo el momento en que recibió las inyecciones del tratamiento que aplicó el especialista en belleza, quien afirmó que el bótox haría efecto luego de tres días y que eliminaría las arrugas.

“Todo esto es por tomar tanto sol… Aparte de la edad”, dijo la presentadora.

Bozzo indicó que ha recibido muchas críticas desde que salió de La Casa de los Famosos 2 debido a que cibernautas se enfocan en las imágenes que ha publicado en redes sociales y en la que se le ha señalado de utilizar varios filtros para lucir más joven.

Tras el tratamiento de bótox, los comentarios siguieron en redes sociales y varios usuarios esperan a que revele el resultado final, mientras no le auguran buenos resultados.