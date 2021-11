Se cumplen siete años desde que el mundo despidió a Chespirito

Roberto Gómez Bolaños, más conocido como “Chespirito”, dejó una huella imborrable y marcó la infancia de generaciones de latinoamericanos con personajes tan populares como “El chavo del ocho”, quien falleció un viernes 28 de noviembre de 2014, debido a una insuficiencia cardíaca a los 85 años.

Años después de su muerte, Roberto Gómez Bolaños sigue siendo recordado a través de sus icónicos personajes en la televisión. Además de una carrera exitosa en la actuación, Chespirito fue el creador de frases célebres, chistes y juegos como “Fue sin querer queriendo”, “Es que no me tienen paciencia”, “Se me chispoteó”, “No contaban con mi astucia” y “Tómalo por el lado amable” que fueron utilizados en sus numerosos papeles protagónicos.

Uno de los trabajos más significativos de Roberto Gómez Bolaños en la pantalla chica es la serie de “El Chavo del 8”. El comediante interpretó al personaje principal, un niño huérfano de ocho años que solía meterse en problemas con los demás integrantes de la vecindad entre ellos don Ramón, doña Florinda y doña Cleotilde.

A partir de sus travesuras, el Chavo inició un vínculo de amistad con Quico y la Chilindrina. A medida que avanzaban los episodios se fueron integrando más personajes como el señor Barriga, Ñoño, Jaimito el cartero, la Popis, Godínez, el profesor jirafales, entre otros.

Pese a que son siete años en los que el mundo no cuenta con la astucia de Chespirito, su memoria sigue siendo honrada con sus programas de televisión que han sido traducidos en muchos idiomas y transmitidos en diferentes países.

Su esposa, Florinda Meza ha recurrido a las redes sociales para recordar a su fallecido esposo, Roberto Gómez Bolaños. El pasado 2 de noviembre la actriz publicó un emotivo mensaje en su perfil de Instagram, Florinda señaló que le envió flores a su fallecido esposo.

“Te recuerdo mi amado y lleno tu morada de flores, pues tú colmaste mi prado con todos tus colores”, escribió la viuda de Chespirito.

El mensaje de la actriz estuvo acompañado de dos fotografías. En una se pudo observar el rostro de Roberto Gómez Bolaños, mientras que en otra se vio la lápida del reconocido actor.