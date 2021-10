Rubí Ibarra antes y después: ¿qué fue de la quinceañera más famosa de Internet?

Rubí Ibarra García se convirtió en la joven más famosa de Latinoamérica en 2016, luego de que su padre Crecencio Ibarra difundiera un video en redes sociales en el que invitaba “a todos” a la fiesta de quince años de su hija. Más de 30 mil personas acudieron al evento, que se celebró el 26 de diciembre de aquel año.

Cinco años después de que se volviera viral, la joven originaria de San Luis Potosí, México, luce distinta y lejana al reflector de las plataformas digitales.

Según el medio mexicano Milenio, cursa una licenciatura en Comunicación, con una concentración en medios televisivos. Además, como cualquier joven de 21 años, comparte su estilo de vida en sus redes sociales.

View this post on Instagram Una publicación compartida de RUBI G🖤 (@iamrubiig)

Pero no siempre llevó una vida enfocada en la academia. Tras volverse viral en internet, la muchacha recibió varias oportunidades en las industrias de la televisión y la música, en donde probó su suerte como cantante.

En 2017 recibió un ofrecimiento de la disquera Video Visa Records, de Dallas, Texas, para que grabara su primer disco en el género pop grupero. Ese mismo año asistió a la gala de los Premios Lo Nuestro, en Estados Unidos, en donde se encontró con varios artistas latinoamericanos. También lanzó su canal de Youtube, en el que presenta sus sencillos.

A pesar de estar enfocada en sus estudios, en mayo de 2021 colaboró con la agrupación La Monarquía Norteña.

“Me crearon inseguridades”

De acuerdo con Milenio, Rubí sufrió algunas secuelas negativas después de su fiesta de XV años en 2016. La publicación afirmó que la joven afrontó violaciones a la privacidad, comentarios ofensivos e incluso acoso.

“Cuando yo veía todo eso en redes sociales. Muchas personas comenzaron a meterse con mi físico, con mis papás. (…) Cuando veía todo ese tipo de comentarios realmente me afectaban demasiado porque, como te digo, estábamos ajenas a todo eso. Estuve mucho tiempo con ansiedad, me crearon inseguridades, no quería salir de mi cuarto y lloraba. Mi mamá hasta me quitaba mi celular”, relató Rubí para la revista.

Asimismo, el medio reveló que Rubí no quería celebrar su cumpleaños con una gran fiesta.

“La verdad yo no quería fiesta de XV. Sin embargo, mis papás querían que yo la tuviera porque decían: ‘Cuando crezcas, vas a querer y luego ya no va a haber regreso’. Yo tenía seguro que no quería nada, solamente buscaba el día para mí, pero era menor de edad y hay que seguir las reglas de los papás”, compartió a TVNotas.

Según Milenio, la ahora alumna universitaria tomó terapia psicológica para sanar sus heridas.