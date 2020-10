Ricky Desktop, es considerado como la mente detrás de las canciones más virales de TikTok

Si está en Tik Tok es posible que haya escuchado algunos de los ritmos y mezclas están convirtiendo a Ricky Desktop en uno de los favoritos de la aplicación.

En este año el joven ha creado cerca de 20 beats y la mayoría se han convertido en éxitos virales.

Entre los más famosos está The Chicken Wing Beat,The Boat Beat, The Dice Beat y The Banjo Beat.

Compartimos un vídeo que muestra una compilación con The bottle beat.

Según el sitio The Verge, los últimos ritmos los creó en el garage de la casa de sus padres, donde Ricky, lugar al que se mudó después de graduarse de la universidad el año pasado.

Ricky, que ahora tiene 22 años, es un multiinstrumentista que ha estado tocando música desde que tenía 14 años. En la entrevista comenta que el seudónimo lo empezó a utilizar apenas hace un par de meses, pero ha utilizado otros a lo largo de su vida.

También comenta que comenzó este camino después de escuchar al motivador Gary Vee, quien dijo “Oye, si eres músico y no estás en TikTok, estás haciendo algo mal” y siguió su consejo.

En cifras

Ricky Desktop en sus redes tiene más 810 mil seguidores en TikTok, casi 36 mil en YouTube y 6 mil en Instagram.

“Para mí, nunca se trató de que mis videos se volvieran virales”, dije Ricky.

Describe que no le importaba obtener 50 me gusta y 100 visitas. “Para mí, mi indicador clave de rendimiento fueron los videos que se hicieron y la frecuencia con la que se hicieron nuevos videos a diario. Entonces, si eres músico, no debería tratarse de que tu video se vuelva viral. Porque tiene una vida media corta. Tiene que tratarse de que tu canción se vuelva viral. Porque eso dura para siempre. Así es como pasé de cero a 1,5 millones de oyentes mensuales de Spotify en cuatro meses”, comenta.

También comenta que no se quedará en Tik Tok. “Me estás atrapando en un punto en el que, para ser honesto, obtuve lo que necesitaba de TikTok. He estado construyendo buenas relaciones fuera de TikTok, y ahora realmente mi próximo paso es colaborar con artistas de nivel platino”, dijo. Así que es posible que pronto ya no tengamos tantas noticias de él en este sevicio.