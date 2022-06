Ricardo Arjona y su emotivo mensaje con el que recuerda a su padre: “Salud Viejito por la guitarra y por los versos empíricos pero emocionantes”

En Guatemala el 17 de junio se celebra el Día del Padre, pero a nivel internacional es el tercer domingo de junio, así que este 19 de junio, Ricardo Arjona se sumó a este día especial.

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona utilizó sus cuentas en redes sociales y compartió con sus admiradores un mensaje dedicado a su padre.

“Salud Viejito. Por la guitarra, por los versos empíricos pero emocionantes, por la dignidad que me contagiaste y el RE mayor que me enseñaste y me cambió la vida. Aquí, hoy es el Día del Padre… yo te celebro siempre”, fue el texto que el cantautor nacional compartió con sus seguidores.

El texto lo acompañó con una fotografía de Ricardo Arjona Moscoso, quien falleció en septiembre de 2010.

Rápidamente la publicación del músico guatemalteco recibió múltiples comentarios de felicitación par él y para Don Ricardo.

“Feliz día del padre para ti también. Eres un buen padre en todo momento un enorme abrazo, mucha luz para tu padre”, “Feliz día para el Don Arjona. Abrazo Ricardo, se te quiere, feliz día para vos también”, y “hermoso mensaje felicidades a usted y tiene un ángel en el cielo que lo bendice siempre su padre”, fueron algunas respuestas que recibió el cantautor nacional.