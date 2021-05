Revelaciones del día que Chabelo amenazó a la televisora que quería modificar su programa

El programa En familia con Chabelo ha sido catalogado como uno de los programas infantil más longevo del mundo. Diferentes generaciones vivieron los concursos y ocurrencias de este personaje que regalaba singulares premios desde bicicletas hasta diversidad de juguetes.

El famoso espacio televisivo duró 48 años, pero este tiempo no fue fácil de mantener. El programa recibió más de ocho mil firmas para que la televisora no quitara este espacio, pero no fueron escuchados los “cuates” de este programa, como eran llamados los seguidores y fieles televidentes.

“Las familias mexicanas y latinoamericanas hemos crecido con Chabelo y el programa forma ya parte de nuestra cultura popular, por lo que sacarlo del aire de esta forma es una injusticia, no se está considerando la opinión del público y esto afecta la responsabilidad que tiene la televisión para con su aduencia”, decía en ese entonces la página de Change.org, la cual recaudaba las firmas.

En algunas ocasiones pasó por problemáticas que han salido a luz y que recuerdan parte de la historia de esta propuesta que se despidió definitivamente del público el 20 de diciembre de 2015 y que seis años después sigue siendo recordado con nostalgia.

Xavier López, conocido como “Chabelo” llegaba a miles de personas cada semana. Las mañanas de domingo eran especiales para compartir con los participantes y escuchar las canciones del conductor.

El sitio de Infobae ha recordado recientemente que en el 2007 se tenía una renovación de los contenidos de la programación y una de las propuestas fue mover el horario del singular programa, de las 7 horas a las 12, siempre en domingo.

Pero, los administrativos no consultaron su decisión con Chabelo. Al momento de enterarse el artista amenazó con renunciar para salir de la televisora y del país.

Esto hizo que la propuesta se considerara y el programa siguiera más años en el horario tradicional. En esa ocasión Chabelo dijo a la empresa que un cambio así le afectaría a él y a sus clientes, es decir los patrocinadores del programa.

Mario de la Piedra, ex vicepresidente de producción comentó además que ese horario era especial porque las rutinas de las familias mexicanas lo incluían. Era una manera de entretener a los niños.

En 2014 el programa también estuvo en una polémica cuando en México se activó una estrategia para combatir la diabetes y obesidad, y se decía que el programa no promovía esta vida saludable porque se regalaban golosinas y otras opciones no consideradas sanas. Se mencionó entonces la posibilidad de cerrar el programa, el cual continúo un año más.

Compartimos el vídeo del último programa de Chabelo en familia. Los conocedores se preguntan si en el 2015, el artista intentaría algo similar para seguir manteniendo el programa.

Foto principal: FB Chabelo