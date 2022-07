Rafael Caro Quintero: Esto se sabe de la reunión entre el narcotraficante y la actriz Carmen Salinas

El 15 de julio se llevó a cabo la captura de uno de los narcotraficantes más famosos de México, Rafael Caro Quintero, quien fue el fundador del Cartel de Guadalajara.

Se trata de la segunda captura del narcotraficante, ya que la primera fue en 1985 luego de que fuera interceptado por las autoridades en Costa Rica, condenado a 28 años en prisión en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

En esa primera estadía en la cárcel, Quintero tuvo un encuentro con un personaje que no tenía relación con el narcotráfico: se trataba de la actriz Carmen Salinas.

Esta información se sabe debido a que, antes de su fallecimiento en 2021, la popular actriz subía videos en la plataforma de Youtube contando varias anécdotas que tuvo a lo largo de su carrera profesional.

En uno de esos videos, subido el 10 de julio de 2020, Salinas contó su reunión con el narcotraficante a finales de la década de los ochenta.

La actriz se encontraba en el reclusorio debido a que estaba visitando al actor Pepe Magaña, reconocido por el programa Cachún Cachún Ra Ra.

Caro Quintero supo por medio de los presos de la llegada de Salinas, motivo por el que solicitó reunirse con ella para comer.

En un inicio, decía Salinas, ella no reconoció al narcotraficante, pero al ver que tenía una medalla con esmeraldas incrustadas y con sus iniciales, lo reconoció de inmediato.

“Ahí lo conocí, un hombre muy guapo, me tuvieron que decir quién era. Yo lo vi en los periódicos, que agarraron al señor Caro Quintero, que lo agarraron por la droga“, dijo Salinas.

La actriz y el narcotraficante comieron mariscos dentro del restaurante, elaborado por cocineros que estaban a disposición de Quintero.

Fue ahí que el narcotraficante le solicitó a Salinas que “hablara con su sobrino“.

“Sabe qué, quiero pedirle un favor muy grande. Quiero que me ayude con su sobrino, con el presidente“, le dijo Quintero a la actriz.

Salinas cuenta que en ese momento estaba de presidente Carlos Salinas de Gortari, y explicó que el narcotraficante había pensado que ella era familiar del mandatario mexicano.

“Entonces me dice: ‘Quiero que le diga que me ayude a salir de aquí, que le ayudo a pagar la deuda externa e interna de México y a usted, madrecita, no le va a faltar nada porque yo me voy a hacer cargo de que tenga un buen ahorro, para que no le falte nada”, contó Salinas.

La actriz rechazó la oferta, y dijo que podía hacer una carta para enviárselo al mandatario, a lo cuál Quintero rechazó su oferta. Después de esa experiencia, el narcotraficante fue enviado a una cárcel de máxima seguridad.