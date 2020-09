¿Quiere un novio como Christian Nodal? Sólo tiene que pedírselo a “santa Belinda”

La “plegaria” a “santa Belinda” para conseguirse una pareja como Christian Nodal ya está en las redes sociales.

La “pareja del momento” ha inspirado a muchos para concretar su amor al estilo de los tortolitos: regalos caros, viajes en jet privado, tatuajes con su nombre… y más: en las redes sociales ya se le “pide” a “santa Belinda” por esa suerte y más.

Memes, críticas, chistes, incluso los más ácidos comentarios de que su amorío responde a una estrategia de publicidad, según publica Infobae, la pareja sigue dando de qué hablar.

“Santa Belinda, ayúdame a pagar las cirugías que me pongan linda. Haz que un hombre se tatúe en mi nombre. Que me estampe en sus cabezas como una manzana, aunque la relación no sea sana. Quiero como tú, todo un ganado”, dice parte de la “oración”, que se publica en las redes sociales, a modo de broma, en Twitter y TikTok.

…y no faltaba la imagen. Entre las destacadas resalta la foto de San José (con el Niño Jesús en brazos) reemplazado con el rostro de Belinda o el de un ángel con la carita de Belinda que recuerda al inocente Baile del Sapito…

En fin… toda una tendencia. ¿Se anima a “implorar” por el “amor de sus sueños”?