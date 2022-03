Qué se sabe sobre la posibilidad de que Chris Rock denuncie a Will Smith luego de ser agredido en la gala de los Premios Óscar 2022

Will Smith, enfurecido por los comentarios de Chris Rock, subió al escenario y lo golpeó en el rostro frente a todos los presentes y millones de personas que seguían la transmisión de los Premios Óscar.

Este insólito golpe, el cual rápidamente se volvió viral, ha generado la duda sobre una posible demanda de Chris Rock en contra de Will Smith luego de que este lo agrediera durante la ceremonia de los premios de la Academia.

Sin embargo, parece que el incidente no pasará a mayores en el tema jurídico, ya que el comediante estadounidense no presentará ningún tipo de denuncia en contra de Smith.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, Chris Rock se ha negado a demandar al ganador del Óscar a Mejor Actor a pesar de que la agresión fue transmitida en vivo y hubo varios testigos de lo sucedido.

“Las entidades de investigación de la policía de Los Ángeles tienen conocimiento de un incidente entre dos individuos durante el programa de los Premios de la Academia. El incidente involucró a un individuo que abofeteó a otro. El individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, la policía de Los Ángeles estará disponible para completar un informe de investigación”, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles por medio de un comunicado.

No obstante, la policía de Los Ángeles dejó en claro que no existe una fecha límite para presentar una denuncia, por lo que Chris Rock podría cambiar de opinión y replantearse iniciar un proceso jurídico en contra de Will Smith.

Después de lo ocurrido entre ambos artistas, La Academia expresó su sentir ante esta lamentable situación y condenó cualquier tipo de violencia mediante un comunicado oficial.

“La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a nuestros ganadores de la 94ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”, indicó.

