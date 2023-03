Premios Óscar 2023: Los memes que recuerdan lo mejor de la ceremonia

La 95ª edición de los premios Óscar comenzó con un homenaje a la taquillera Top Gun: Maverick y una serie de referencias a la bofetada de Will Smith que opacó la gala del año pasado.

El estruendo de un avión se escuchó en Los Ángeles la tarde de este 12 de marzo, segundos antes de que el comediante Jimmy Kimmel inaugurara la ceremonia.

Kimmel agarró el toro por los cuernos y dedicó buena parte de su monólogo inaugural a bromear sobre el ataque de Smith a Chris Rock en el escenario por un chiste sobre el cabello de su esposa. “Si alguien en este teatro realiza un acto de violencia en algún momento durante el espectáculo, se le reconocerá con un Óscar a mejor actor y se le permitirá dar un discurso de 19 minutos”, bromeó Kimmel en clara alusión al incidente del año pasado, cuando Smith volvió al escenario después de abofetear a Rock para recibir su Óscar al mejor actor.

Diferentes momentos despertaron la creatividad en memes y otros mensajes en esta jornada de los Óscar en su edición 95.

Messi en la gala de los Óscar

Uno de los episodios que más llamaron la atención fue que ganara la película alemana Sin novedad en el frente, producida por Netflix y dirigida por Edward Berger, en la categoría a mejor película internacional.

Derrotó a la apuesta latinoamericana de Santiago Mitre, Argentina, 1985, así como a Close (Bélgica), EO (Polonia) y The Quiet Girl (Irlanda).

La favorita en América Latina era Argentina 1985 que había recibido algunos premios dedicados a Lionel Messi, el futbolista argentino que el 18 de diciembre pasado junto a su equipo ganaron su tercera copa, en el mundial Qatar 2022 y quien también ha dado su apoyo a esta película.

“Qué gran película 1985 con Ricardo Darín y nominada al Óscar. Vamos por el tercero”, escribió Messi en su historia de Instagram sobre el filme que narra el juicio a los jefes militares de la última dictadura de Argentina (1976-1983) por aberrantes delitos de lesa humanidad.

Argentina se ha llevado antes dos premios Óscar con La historia oficial (1985) y El secreto de sus ojos (2009).

Argentina 1985 se llevó la mencion de Messi, ni queria el oscar — Sole 🌙 (@SoleIbarra22) March 13, 2023

Messi perdió su primera final en el cine. — Modelo Matiadorni ⭐⭐⭐ (@PorotoSan) March 13, 2023

ALGUIEN PUEDE PENSAR EN MESSI https://t.co/N2qiwRArCl — Narella Lotto (@Narellalotto) March 13, 2023

los argentinos yendo a buscar la estatuilla para darsela a Argentina 1985 porque somos argentinos y nosotros no perdemos premios #Oscars pic.twitter.com/cIRYQJW6pP — Larru (@juanalarroude) March 13, 2023

Lady Gaga, que llegó a la gala a pesar de que inicialmente se informó que no estaría, cantó Hold my Hand, de Top Gun: Maverick. Ganó atención en la cámara también porque ayudó a un fotógrafo que se cayó en plena alfombra después de tropezar con su vestido.

Lady Gaga siempre consigue ser la reina de los memes y todos los eventos. En este caso se está haciendo viral cómo se paró y ayudó a fotógrafo que se cayó en los #Oscars.

pic.twitter.com/aPQOnSv983 — Sarah Yáñez-Richards (@SarahYanezR) March 13, 2023

Y la sonrisa de Andrew Garfield si que llamó la atención.

Y no podía faltar… … el meme de los #Oscars es para: pic.twitter.com/csCOSFfodw — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) March 13, 2023

En esta entrega de los Premios Óscar también fue la ganadora como mejor cortometraje animado: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse. Durante el discurso se agradeció también el premio a su perro.

Mejor corto animado: "Se necesita mucho valor para hacer una película" dice el director de 'The Boy, the Mole, the Fox and the Horse' y le dedica el premio a su perro #Oscars 🐶 — MANCEL MARTINEZ PhD VR (@MANCELM) March 13, 2023

Le dedicó el #Oscars a su perro 🐶 ay ❤️ — Aglaia Berlutti (@Aglaia_Berlutti) March 13, 2023

El señor que agradeció a su perro en su discurso al ganar el Oscar por mejor corto animado, tiene todo mi corazón — ManicPixieDreamGirlⓋ (@RubiaYPoderosa) March 13, 2023

Sin duda uno de los momentos más especiales fue el mensaje de Ke Huy Quan tras ganar en la categoría de mejor actor de reparto.

Harrison Ford abrazando y entregando el Óscar a Jonathan Ke Quan es todo lo que está bien en el mundo. #Oscars pic.twitter.com/9M8BCduouG — RETRO. (@ImagenRetro) March 13, 2023

También cuando Brendan Fraser se hizo con la estatuilla a Mejor actor, por su interpretación en La ballena.

la reacción de todo mundo al ver que brendan fraser si gano el Oscar #Oscarspic.twitter.com/zVKUzJMRaD — Cyn (@wallsxfine) March 13, 2023

Nunca os rindáis. Nunca. Brendan Fraser es el ejemplo de ello. #Oscars pic.twitter.com/jrPo8B3kA1 — Geek Zone 🍿 #Oscars #Oscars95 (@GeekZoneGZ) March 13, 2023