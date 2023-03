Premios Óscar 2023: La Academia de Hollywood celebró lo mejor de la industria del cine

Everything Everywhere All at Once (Todo a la vez en todas partes , de los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, cumplió con los pronósticos y ganó este domingo 12 de marzo el Óscar a la mejor película en la 95 edición de los premios de la Academia de Hollywood, frente a la otra favorita, The Fabelmans.

“No hay otra película con un reparto mejor que este. El Óscar es para todos nosotros”, aseguró el productor del filme, Jonathan Wang, al recoger el galardón.

Posteriormente, Daniel Kwan tomó la palabra y agradeció a la industria de Hollywood por aportarle “inspiración” durante toda su vida y servirle como “un refugio ante el caos del mundo”.

El resto de filmes que se postulaban en esta categoría eran The Fabelmans; All Quiet on the Western Front; Avatar: The Way of Water; The Banshees of Inisherin; Elvis; Tár; Top Gun: Maverick; Triangle of Sadness y Women Talking.

Si antes de que arrancara la temporada de premios, la película semi-autobiográfica de Steven Spielberg, The Fabelmans, era la gran favorita, con el paso de las semanas Everything Everywhere All at Once se convirtió en la máxima aspirante.

La cinta dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert consiguió once nominaciones al óscar y ya había triunfado en los premios del Sindicato de Productores de Hollywood (PGA Awards), en los del gremio de directores (DGA), en los del Sindicato de Actores de EE. UU. (SAG), en los Critics Choice y en los Spirit.

Esta aventura fantástica sobre una superheroína familiar (Michelle Yeoh) que trata de salvar al mundo viajando por universos paralelos cautivó a gran parte del público este año y consiguió que los US$25 millones que invirtió el estudio A24 para su producción fueran rentabilizados con creces, al facturar casi US$110 millones.

Además de la de mejor película, Everything Everywhere All at Once se embolsó otras 7 estatuillas: mejor dirección, mejor actriz, montaje, guion original, actor secundario y actriz secundaria.

Ganadores de los premios Óscar 2023

21.35 Mejor Película:

Todo a la vez en todas partes

#Oscars95 | "Todo a la vez en todas partes" es la Mejor película en los premios de la Academia de Hollywood 2023. Daniel Kwan, Daniel Scheinert y Jonathan Wang se llevan la estatuilla a casa. 👏🏽 https://t.co/WVvCymKMNV pic.twitter.com/GoSYLql67S — Escenario de PL (@Escenario_pl) March 13, 2023

21.30 Mejor actriz:

Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes

#Oscars95 | "A todos los niños que se parecen a mi y que están viendo, esto es una luz de esperanza y posibilidades. Esto es una prueba de que los sueños se hacen realidad", dijo Michelle Yeoh al llevarse el premio a Mejor actriz. https://t.co/WVvCymKMNV pic.twitter.com/oZI8lPWfx3 — Escenario de PL (@Escenario_pl) March 13, 2023

21.20 Mejor actor:

Brendan Fraser por La ballena

#Oscars95 | ¡Su regreso al cine le da el Óscar a Mejor actor! 👏🏽 "Así que así es como se ve el multiverso. Gracias a cada uno de ustedes", dijo Brendan Fraser en un emotivo discurso de agradecimiento. https://t.co/WVvCymKMNV pic.twitter.com/N5PDv6Wequ — Escenario de PL (@Escenario_pl) March 13, 2023

21.15 Mejor dirección:

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

#Oscars95 | Paul Rogers recibe su estatuilla a Mejor edición por "Todo a la vez en todas partes". https://t.co/WVvCymKMNV pic.twitter.com/bbpGigwFC1 — Escenario de PL (@Escenario_pl) March 13, 2023

21.10 Mejor Edición

Todo a la vez en todas partes

'Everything Everywhere All At Once' made the final cut! Congratulations on the Oscar for Best Film Editing, Paul Rogers! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/EnWdbuELYL — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

21.00 Mejor canción original:

Naatu Naatu de RRR

#Oscars95 | La música de M. M. Keeravaani y la letra de Chandrabose en la canción "Naatu Naatu", de la película "RRR", gana la estatuilla a Mejor canción. https://t.co/WVvCymKeYn pic.twitter.com/gZrptnfUFF — Escenario de PL (@Escenario_pl) March 13, 2023

20.55 Mejor sonido:

Top Gun: Maverick

20.45 Mejor guion adaptado:

Ella Hablan

#Oscars95 | Sarah Polley gana el Óscar a Mejor guion adaptado por la adaptación de la novela de Miriam Toews. https://t.co/WVvCymKeYn pic.twitter.com/bSkjCOABvD — Escenario de PL (@Escenario_pl) March 13, 2023

20.40 Mejor Guion Original:

Todo a la vez en todas partes

Congratulations to Daniel Kwan and Daniel Scheinert (the Daniels) on winning Best Original Screenplay for 'Everything Everywhere All At Once' #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/LrKzqxOJKi — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

20.25 Mejores efectos visuales:

Avatar: El sentido del agua

20.15 Mejor Música:

Sin novedad en el frente

#Oscars95 | Volker Bertelmann se lleva el Óscar a Mejor banda sonora con "Sin novedad en el frente". https://t.co/WVvCymKMNV pic.twitter.com/4GR4nCVeDM — Escenario de PL (@Escenario_pl) March 13, 2023

20.10 Mejor Diseño de Producción

Sin novedad en el frente

Best Production Design Oscar 🤝 'All Quiet on the Western Front' Congratulations to the talented production design team behind @allquietmovie! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/q6bym2jXE0 — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

19.55 Mejor cortometraje animado

The boy the mole the fox and the horse

The Oscar for Best Animated Short Film goes to…'The Boy, the Mole, the Fox and the Horse' #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/4GtDj0rGM0 — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

19.50 Mejor Cortometraje Documental

The Elephant Whisperers

19.45 Mejor Película Internacional

Sin novedad en el frente

#Oscars95 | "Gracias, esto significa mucho para nosotros. Hice muchos amigos en esta película", dijo Edward Berger, director de "Sin novedad en el frente", al recibir el Óscar a Mejor película internacional. https://t.co/1jDhlBDjCT pic.twitter.com/PheFxXNMMy — Escenario de PL (@Escenario_pl) March 13, 2023

19.30 Mejor Vestuario:

Black Panther: Wakanda Forever

#Oscars95 | "Black Panther: Wakanda Forever" le da su segundo Óscar por Mejor diseño de vestuario a Ruth Carter. https://t.co/u5BcnsmakO pic.twitter.com/6qiGlkC7QQ — Escenario de PL (@Escenario_pl) March 13, 2023

19.20 Mejor maquillaje y peluquería:

La ballena

#Oscars95 | "Quiero agradecer a los artistas de maquillaje que trabajaron con nosotros para lograr el personaje de Charlie", dijo Adrien Morot al recibir el Óscar junto con Judy Chin y Annemarie Bradley. https://t.co/u5BcnsmakO pic.twitter.com/RJan5ESc9h — Escenario de PL (@Escenario_pl) March 13, 2023

19.05 Mejor Fotografía

Sin novedad en el frente

#Oscars95 | "Gracias a todos. A mis compañeros de categoría, su trabajo me inspira", dijo James Friend al recibir su primer Óscar. "Sin novedad en el frente" gana como Mejor fotografía. https://t.co/u5BcnslCvg pic.twitter.com/ZQCns4oTPY — Escenario de PL (@Escenario_pl) March 13, 2023

18.55 Mejor Cortometraje de ficción – Acción real:

An Irish Goodbye

'An Irish Goodbye' is taking home the Oscar for Best Live Action Short Film! #Oscars95 pic.twitter.com/hXZrfyCbq4 — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

18.50 Mejor Película Documental:

Navalny

#Oscars95 | "Gracias a la Academia. Estamos felices de estar en compañía de estos cineastas. A todos los que hicieron esta película, gracias por su valentía. ¡Gracias!", dijo el director de "Navalny", Daniel Roher. https://t.co/naqlDjq2IM pic.twitter.com/0Srfr5UCkx — Escenario de PL (@Escenario_pl) March 13, 2023

18.40 Mejor actriz de reparto:

Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes

#Oscars95 | "¡Nosotros nos ganamos un Óscar!", es el mensaje de agradecimiento a sus colegas, equipo y familia que envía Jamie Lee Curtis al llevarse el premio como Mejor actriz de reparto. https://t.co/naqlDjpuTe pic.twitter.com/HP2Qm8vXWJ — Escenario de PL (@Escenario_pl) March 13, 2023

18.30 Mejor Actor de Reparto:

Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes

#Oscars95 | "Mi madre tiene 84 años y está en casa viendo. ¡Mamá, me acabo de ganar un Óscar!", dice entre lágrimas Ke Huy Quan al llevarse la estatuilla como Mejor actor de reparto. "Los sueños son algo en que debemos creer", agregó. https://t.co/u5BcnsmakO pic.twitter.com/JyRJWW2aBy — Escenario de PL (@Escenario_pl) March 13, 2023

18.15 Mejor Película de Animación:

Pinocho de Guillermo del Toro

#Oscars95 | El primer premio de la noche se lo lleva Guillermo del Toro. "La animación es el cine, no es un género. La animación está lista para ser llevada al siguiente nivel, por favor ayúdennos", dijo el director y productor mexicano. https://t.co/naqlDjpuTe pic.twitter.com/C0R902CUGr — Escenario de PL (@Escenario_pl) March 13, 2023

18.00 inicia la entrega de premios

17.50 Sigourney Weaver habla sobre cómo Avatar: The Way of Water trajo al público de vuelta a los cines

Sigourney Weaver talks about how 'Avatar: The Way of Water' brought audiences back to theaters. @officialavatar #Oscars95 pic.twitter.com/Yj8t8JOscB — The Academy (@TheAcademy) March 12, 2023

17.44 | Las nominadas Michelle Yeoh y Stephanie Hsu se reúnen

Of all the places we could be, we just want to be here with them. Nominees Michelle Yeoh and Stephanie Hsu reunite at the 95th Oscars. #Oscars95 pic.twitter.com/m6icb55xd7 — The Academy (@TheAcademy) March 12, 2023

16.40 | Llega Lenny Kravitz

Lenny Kravitz participará dentro del segmento “In Memoriam”, un espacio en el que se homenajea a miembros de la industria cinematográfica fallecidos en 2022.

16.18 | Antonio Banderas estará entre las estrellas que presenten la gala

16.07 | Revelan orden de entrega de estatuillas

16.01 | Brendan Fraser se une a la celebración

15.54 | Presencia latina

15.44 | Celebridades desfilan por la alfombra champán