Por qué un tuit del 2016 sobre Will Smith y Chris Rock se está haciendo viral y deja a todos con la boca abierta

El altercado entre el actor Will Smith y el comediante Chris Rock en plena premiación de los Oscar acaparaba este lunes las redes sociales y los comentarios en todo el mundo.

Ambos fueron protagonistas de lo que ya se llama “el momento de los Oscar”, cuando Rock hizo una broma sobre la cabeza de la esposa del actor, Jada Pinkett Smith, que padece de alopecia, en plena presentación de los premios.

Smith, entonces, se levantó de su asiento, se acercó al maestro de ceremonias y le dio una bofetada. Luego se sentó y lo gritó que no se metiera con su mujer.

Concretamente, Rock la comparó con la teniente O’Neill, por su cabeza rapada. Algunos medios aseguran que el comediante ignoraba que la mujer de Smith padecía de tal afección.

Pero, entre las reacciones, hay un tuit del 2016 que parece predecir el suceso.

“Will Smith tiene que darle un puñetazo en la cara a Chris Rock… No le queda más opción”, dice el usuario Jason.

El tuit no llegaba a los mil seguidores, pero ahora que el mismo usuario lo republicó, le da la vuelta al mundo y ahora está cerca de los 95 mil “me gusta”.

El usuario aclara que, de acuerdo con un monólogo del mismo Rock de ese año, ya parecía ir en contra de Smith.

Las reacciones al tuit no se hicieron esperar: “Me vuelvo loco con estos tuits que predicen el futuro”, dice un comentario. “Siempre hay un profeta en Twitter. Siempre. Cuando no los hacen los Simpsons, lo hacemos los tuiteros”, dice otro, citado por el sitio huffingtonpost.es.

El suceso de la gala ha levantado todo tipo de comentarios de los famosos, tanto a favor como en contra.

Will Smith has to punch Chris Rock in the face …. He has no choice

— J A S O N (@_ja_s_on_) February 29, 2016