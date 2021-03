¿Por qué son importantes los Critics Choice Awards? La gala de esta noche tiene a La Llorona entre las nominadas

Los Critics Choice Awards se otorgan anualmente para honrar a los mejores logros cinematográficos y televisivos. Históricamente, son el predictor más preciso de las nominaciones a los premios de la Academia. Esta representada por más de 400 críticos de televisión, radio y en línea y reporteros de entretenimiento.

La premiación está organizada por la Asociación de críticos de Estados Unidos y Canadá y este año como los otros premios llevan el reto de hacerlo en medio de la pandemia. Por lo cual será en una modalidad mixta.

Los nominados a la película de este año están liderados por Mank de Netflix, que obtuvo 12 nominaciones impresionantes, incluyendo Mejor película, Mejor actor para Gary Oldman y Mejor actriz de Reparto para Amanda Seyfried, así como Mejor director para David Fincher, entre otros.

“Minari” le siguió de cerca con 10 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor actor para Steven Yeun, Mejor actriz de Reparto para Yuh-Jung Youn, Mejor actor / Actriz joven para Alan Kim, Mejor reparto activo, Mejor director para Lee Isaac Chung y , Mejor guion original para Lee Isaac Chung,

Con su nominación a Mejor Actriz de Reparto por “The Father” de Sony Pictures Classics, Olivia Colman se convierte en la única artista reconocida por su trabajo tanto en cine como en televisión esta temporada, habiendo sido anunciada previamente como nominada por su papel principal en “The Crown”. ”(Netflix).

Chadwick Boseman también recibió múltiples nominaciones por sus destacadas actuaciones tanto en “Da 5 Bloods” (Netflix) como en “Ma Rainey’s Black Bottom” (Netflix), y Trent Reznor & Atticus Ross tienen dos oportunidades de ganar en la categoría Mejor puntuación con sus nominaciones. para “Mank” (Netflix) y “Soul” (Disney).

En el recuento de estudios / redes, Netflix lidera las nominaciones de cine y televisión con un total de 72 posibles victorias. HBO / HBO Max transfiere sus 24 nominaciones a series, y Amazon Studios amplía su total a 18 con las adiciones de películas de hoy.

“¡Qué año ha sido para el cine! Nos sentimos honrados de tener la oportunidad de reconocer el trabajo incansable de tantos que superaron obstáculos sin precedentes para llevar estas bellas, desafiantes y matizadas obras de arte a nuestras pantallas ”, dijo el director ejecutivo de Critics Choice Association, Joey Berlin. “Las historias contadas por los nominados de este año seguirán resonando y felicitamos a todos y cada uno de ellos por sus extraordinarios logros”.

Mejor película de habla no inglesa

Y la historia marca que La Llorona de Jayro Bustamante también está este año en estos prestigiosos premios en la categoría de Mejor película de habla no inglesa.

La Llorona es la tercera película de Jayro Bustamante, cineasta guatemalteco que presenta una historia en la que reinterpreta la leyenda de Guatemala y reflexiona acerca de las heridas que dejó el Conflicto Armado Interno.

Desde su estreno en Venecia en agosto de 2019, el filme ha acaparado la atención de los críticos y de los amantes del cine. Además, ha sido proyectada en distintos festivales reconocidos como el FILMAR o el de Sundance, entre otros.

La producción también fue contemplada entre las 20 mejores películas del año por la Revista Rolling Stone, fue reconocida la Sociedad de Críticos de Cine de Boston, Bioston Society of Film Critics, (BSFC) y en diciembre de 2020 arrasó con nueve galardones en la reciente edición del Festival Ícaro que reconoce el trabajo del cine centroamericano.

En estas semana la película ha estado en los Globos de Oro y los Premios Goya, estos últimos que guardan lo mejor del cine español. Por ahora están en la preselección de los Premios Óscar, los cuales anunciarán a los nominados el próximo 15 de marzo.

La cinta competirá esta noche junto a Otra ronda (Dinamarca),Colectivo (Rumania), La vida por delante (Italia), Minari (Estados Unidos) y Two of Us (Dinamarca).