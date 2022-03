“Estoy agradecida de vivir en esta época donde las mujeres se están revelando” dijo Halle Berry en los Critics Choice Awards

Este 13 de marzo, las estrellas del cine estuvieron dividas en Londres y en Los Ángeles. En el primer país se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Bafta y en el segundo, los Critics Choice Awards. Estos eventos son la antesala al fin de la temporada de premios de las producciones cinematográficas.

Taye Diggs y Nicole Byer fueron los encargados de guiar la ceremonia. Los anfitriones tenían como como favoritos a Belfast y West Side Story que reunieron once nominaciones cada uno, seguidas de Dune y The Power of The Dog con 10 menciones cada uno.

Exaltan trabajo de las mujeres

Muchos de los discursos de agradecimiento se caracterizaron por agradecer y demostrar el importante rol que han tenido las mujeres en la industria del cine. Uno de ellos fue el de Jean Smart, quien ganó como Mejor Actriz de Comedia por su papel en “Hacks”

“Este personaje fue un regalo, gracias a todos. Gracias a nuestro elenco, tenemos los mejores productores, pero Lucia Aniello, nuestra directora, el viernes entró en trabajo de parto y estuvimos corriendo, ella estaba frente a la computadora mientras nos dirigía y tenía contracciones. Esta mujer es mi ídola. Ella y su esposo ayer se convirtieron en padres por primera vez. Esto es por ella y por su hijo”, dijo la actriz.

Melanie Lynskey, nombrada como Mejor actriz en una serie de drama, agradeció a las mujeres con las que estaba nominada, como Chiara Aurelia, Christine Baranski, Katja Herbers, MJ Ridriguez y Uzo Aduba. “Hay muchas mujeres espectaculares en esta categoría, no puedo creer que estoy junto a ustedes”, dijo emocionada.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Halle Berry recibió el See Her Award por inculcar valores que abogan por representaciones justas de mujeres y niñas en la publicidad y los medios a lo largo de su trayectoria.

Al estar arriba del escenario emitió un discurso muy emotivo en el que recalcó cómo las mujeres han luchado por tener un lugar en el mundo del cine. Además, ofreció el premio a las niñas que se sienten ignoradas.

Al recibir el premio de las manos de Issa Rae, agradeció al público y dijo “quizá deba decirte gracias, me has inspirado desde el momento que apareciste. Cambiaste la forma en que las mujeres de color nos hemos visto en la televisión. Gracias SeeHer por este honor”.

“Estoy agradecida de vivir en esta época donde las mujeres se están revelando y estamos contando nuestras propias historias, porque nosotras vamos a escribir, producir, dirigir. Si somos lo suficientemente valientes, la protagonizaremos. Todo al mismo tiempo. Usaremos nuestra inteligencia emocional para contar historias que no quepan en las nociones establecidas, que nos muestren por completo”, expresó mientras el público aplaudía y actrices como Lady Gaga daban señales de aprobación.

“No siempre seremos bonitas y nunca seremos perfectas, pero lo que seremos siempre será honesto y verdadero, sin importar cuán incómodo te haga sentir. Estos son las historias que tenemos que luchar para contar, y estas son las historias que el mundo necesita ver. Entonces, a cada niña que se siente invisible y no escuchada, esta es nuestra forma de decirles: Te amamos y te vemos, y Te mereces todo lo bueno de este mundo”, concluyó.

La ceremonia

Uno de los favoritos de la noche fue Will Smith, quien ganó el premio a Mejor Actor, por su papel como padre de las hermanas Williams en ReyRichard. Cuando recibió su premio fue ovacionado por los asistentes. Además, también conquistó la ceremonia de los Premios Bafta esta tarde, en la misma categoría.

“Este viaje empezó hace 8 años cuando tuve que elegir al correcto escritor, pero la película solo ocurrió cuando conocí a Jane Campion. Jane, tu visión ha hecho que sea visible mucha gente en este mundo. Estamos agradecidos a nuestros socios en Netflix, quienes han estado durante de toda esta película. Jane, hacer la película contigo es el momento más alto de mi vida”, dijo Roger Frappier al recibir el reconocimiento junto al elenco de El poder del perro.

Succession hizo historia al triunfar como Mejor Drama, ya que es la cuarta serie en llevarse el Critics Choice Awards por tres años seguidos. El elenco agradeció al público, a HBO por el liderazgo del equipo y a los Críticos. “Estar reconocidos por tantos grandes profesionales es un honor, así que gracias a todos”, dijeron.