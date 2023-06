Piqué: las sorprendentes revelaciones de una influencer sobre el día que conoció al ex futbolista

Gerard Piqué se ha convertido en una de las celebridades más controversiales a nivel mundial luego de separarse de Shakira tras su presunta infidelidad con Clara Chía Martí.

Una de ellas fue la influencer española Nadia Jémez, hija del ex futbolista y entrenador Paco Jémez, quien por medio de sus redes sociales criticó la actitud soberbia e irresponsable de Piqué.

Nadia, durante una transmisión en vivo en Instagram, habló sobre el actual presidente de la Kings League y reveló cómo fue el día en que convivió con él por primera vez.

La joven influencer indicó que el primer encuentro que tuvo con Gerard Piqué fue dentro de un carro, cuando ella y grupo de amigos se dirigían a una discoteca de Barcelona; sin embargo, este suceso fue sumamente incómodo debido a la actitud del ex jugador y su irresponsabilidad al volante.

“Una vez iba con él en el coche y le pareció super bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. ¿Por qué? Pues no sé por qué”, reveló.

Nadia Jemez hablando sobre Piqué. No es nada nuevo pero es una evidencia mas de la clase de persona que es Gerard. pic.twitter.com/irYu822v28 — Braitwey🐐 (@Guille_RCDE) June 6, 2023

Además, mencionó que ese día Piqué mantuvo una actitud soberbia y altanera, a tal punto de hacer de menos a un trabajador del lugar al que iban a ir de fiesta.

“Piqué entró en un parking a 100 km/h y el trabajador del lugar le llamó la atención. Luego él le dijo: ‘Sí, vale, genial. Cómprate un amigo. No sé qué, no sé cuánto’. Y yo diciendo: ‘Por favor, que me saquen de aquí. ¿Qué hago aquí? No me lo podía creer», continúo relatando.

Finalmente, Nadia Jémez aseguró que esta fue la primera y única vez que convivió con el ex futbolista del FC Barcelona, ya que no le dio confianza y su actitud a lo largo de la noche le hizo pasar un sinfín de vergüenzas.

“No es una persona que me inspire confianza. Creo que ha sido la primera y la última vez que me he visto con este personaje”, concluyó.