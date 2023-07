Piqué: las revelaciones sobre el posible engaño del ex futbolista a Clara Chía Martí

La polémica separación entre Shakira y Gerard Piqué, a más de un año de salir a la luz, continúa dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento.

En esta oportunidad, Jordi Martin fue el encargado de echar leña al fuego al hablar sobre la forma de ser del ex futbolista del FC Barcelona y la infidelidad que protagonizó junto a Clara Chía Martí.

Por medio de una entrevista con la revista Quien, el polémico paparazzi habló sobre la relación que mantenían Shakira y Piqué y elogió a la cantante colombiana, a quien calificó como una mujer inteligente y amorosa.

Sin embargo, sus palabras sobre Gerard Piqué no fueron tan amables, ya que aseguró que el ex jugador español es una persona “despreciable” que engañó a la cantante colombiana por varios años.

“De verdad, yo le conozco y Piqué es un ser despreciable. Lo que ha pasado es que Shakira tenía una venda en los ojos. Confió, estaba súper enamorada, jamás pensó que esa traición se iba a producir y la verdad me ha dado pena este último año”, mencionó.

Además, Jordi Martin reveló que, hace varios años atrás, incluso llegó a pensar que Shakira y Piqué tenían una relación abierta debido a que él siempre estaba con mujeres diferentes en bares de Barcelona.

“Yo llegué a pensar que podía haber ahí una relación abierta, porque con lo inteligente que es Shakira, con un coeficiente intelectual tan alto, yo no me puedo imaginar que ella no sepa las andanzas de Piqué por las noches en Barcelona”, indicó el fotoperiodista.

Finalmente, el mediático paparazzi aseguró que la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí, joven con quien le habría sido infiel a la intérprete de Acróstico, tiene fecha de caducidad.

Las palabras de Jordi Martin se basaron en que el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 la podría traicionar de la misma manera en la que lo hizo con Shakira, con quien mantuvo una relación de más de 12 años y procreó dos hijos, Milan y Sasha.

“Este tipo volverá y se lo hará a Clara Chía. Lo que le ha hecho a Shakira se lo hará a Clara Chía; eso hay que tenerlo claro”, concluyó.