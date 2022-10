Piqué: la insólita teoría sobre la salud del futbolista en medio de su separación con Shakira y su supuesta infidelidad con Clara Chía Martí

A raíz de esta mediática ruptura amorosa, todo parece indicar que Gerard Piqué no se encuentra pasando por su mejor momento al ser fuertemente criticado por su vida personal y su desempeño futbolístico con el FC Barcelona.

Piqué estaría experimentando un notable cambio en su físico y su apariencia luego del estrés sufrido por su ruptura amorosa con Shakira y la polémica que continúa causando su nueva relación amorosa con Clara Chía Martí.

Esta teoría salió a la luz luego de que varios usuarios de redes sociales notaron este cambio en el defensa central de 35 años.

Por medio de Instagram, la cuenta @lalenguateve, perfil dedicado a la farándula, compartió una reciente fotografía del futbolista del FC Barcelona en la que se observa un espacio sin cabello en su cabeza.

“Gerard Piqué estaría perdiendo el cabello”, se lee en la publicación.

Esta cuenta también destacó que el defensa central español presenta varias arrugas en su cara, entre las cuales resaltan las “patas de gallo” que tiene en los ojos a raíz del estrés que le habría causado los distintos problemas en su vida personal.

Añadido a esto, usuarios de redes sociales también indicaron que el estado físico de Gerard Piqué se ha visto deteriorado en los últimos meses y su cuerpo ha experimentado varios cambios.

Un video publicado en Twitter mostró el momento en el que Piqué le dio su camisola a un aficionado del FC Barcelona y dejó al descubierto su cuerpo.

Ante esto, varios internautas comentaron que el futbolista se ve “con sobrepeso” y “panzón”, situación que es extraña para un jugador de élite.

Yo me acordaba que #Pique tenía mejor cuerpawer 🤷🏻‍♀️hermanas !! #Shakira le dejó las sobras a la CLARA CHAIRA !! Parece perro de pueblo , flaco y panzón !! Ay no !! SHAKI agárrate a otro bien buenooototote !! Estas miserias no van contigo 🤣🤣🙄😎 #ClaraChiaMarti pic.twitter.com/9igBzYgd7L

— JUANGABRIELA☠️JACKSON 🔴 (@YoZhoy) October 22, 2022