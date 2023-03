Piqué: cuál es el apodo romántico que el ex futbolista usa para llamar a Clara Chía Martí

Sin embargo, meses después de la oficialización de su noviazgo, parece que Piqué y Clara Chía Martí están pasando por el mejor momento de su relación amorosa.

Durante sus recientes salidas en público, la pareja de moda en España no para de mostrar gestos de cariño ante las cámaras y su actitud refleja que las críticas por su presunta traición a Shakira ya no les afecta.

Añadido al buen momento que viven ambos, recientemente salió a la luz el supuesto apodo romántico con el que Gerard Piqué se referiría a la joven de 23 años, de quién estaría perdidamente enamorado.

Según la periodista Mónica Vargas, el ex jugador del Barca llama “amor” a Clara Chía Martí y este apodo fue descubierto por varias personas que estaban sentados cerca de la pareja mientras cenaban en un exclusivo restaurante.

El romántico apodo de Clara Chía Martí causó enojo en un grupo de seguidores de Shakira, quienes criticaron a Piqué por presuntamente llamar a su nueva novia de la misma manera con la que se refería a la cantante colombiana.

La revelación del nuevo apodo de Clara Chía Martí se dio tan solo horas después de que Nuria Tomás, una de las ex parejas de Piqué, rompiera su silencio y se pronunciara acerca de la polémica separación que dejó en shock al mundo del entretenimiento.

“Cuando hay sentimientos de por medio, cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo, no conozco a Shakira, no he tenido la oportunidad de preguntar”, fueron las palabras de Nuria.