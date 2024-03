“Oppenheimer”se lleva el Óscar a la mejor película y otros detalles de la gala

Los esperados premios principales de los Óscar llegaron después de casi cuatro horas de transmisión. Al Pacino leyó el sobre que anunciaba la mejor película fue para Oppenheimer, ganadora de siete premios en la noche.

Emma Thomas, productora de la película, expresó que el trabajo en equipo es lo más importante a resaltar.

Como Mejor actor fue seleccionado Cillian Murphy, por Oppenheimer, quien dedicó su premio a los hacedores de a paz en todo el mundo.

De la mano de Steven Spielberg se recibió el premio a Mejor director, donde Christopher Nolan por Oppenhimer también se llevó la estuatilla.

El esperado premio de Mejor actriz fue para Emma Stone en su papel de Bella Baxter en Pobres criaturas. Durante su presentación su vestido tuvo algunos problemas y en su discurso felicitó a cada una de las nominadas. Estaba visiblemente nerviosa y con lágrimas en los ojos por recibir su segundo Óscar. “No se trata de mi sino de un equipo que se unión para hacer lo mejor”, expresó. La intérprete venció a la otra favorita, Lily Gladstone (Los asesinos de la luna), además de Annette Bening (Nyad), Sandra Hüller (Anatomía de una caída) y Carey Mulligan (Maestro).

Detalles de la gala

A las 16 horas comenzó la transmisión oficial de la tarde/noche más esperada del cine. La 96 edición de los Premios Óscar se celebrará en el Teatro Dolby de Los Ángeles, EE. UU.

La jornada de la Academia de Hollywood incluyó la presentación de opiniones de críticos del cine mundial, el paso por la alfombra roja de las estrellas y entrevistas con varios de los nominados.

Las principales estrellas de Hollywood acudieron este domingo a la alfombra roja de los Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con algunas tendencias habituales: el negro siempre “chic” y los metalizados superglamurosos.

Entre los presentadores estuvieron Ariana Grande, la estrella de Barbie Ryan Gosling y el reputado director Steven Spielberg. También contempló a actores como Emily Blunt (Oppenheimer), Cynthia Erivo (Harriet), America Ferrera (Barbie), Sally Field (Forrest Gump), Ben Kingsley (Gandhi) o Tim Robbins (The Shawshank Redemption), entre otros.

Bad Bunny también formó parte del elenco que presidirá la gala y entregó el premio a Mejor película internacional, además de celebrar su cumpleaños número 30 en el escenario.

La cantante Billie Eilish y actores como Mahershala Ali, Riz Ahmed o Mark Ruffalo pidieron un alto el fuego en Gaza con un pin rojo en la solapa sobre el que se mostraba un corazón negro, mientras que otros mostraron directamente una bandera palestina en acto de protesta.



El conflicto en Gaza se colocó en la 96 edición de los premios Óscar con un discreto pin que Ramy Youssef, actor de la oscarizada Poor Things, explicó en la alfombra roja que representaba a los artistas contra la guerra y demanda un alto el fuego permanente. El pin del grupo “Artists4Ceasefire” pide también un aumento de la ayuda humanitaria a la franja de Gaza.

El cómico estadounidense Jimmy Kimmel abrió la 96 edición de los Óscar, que se está desarrollando este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles, con un sketch cómico simulando una escena del filme ‘Barbie’ junto a la actriz Margot Robbie. Poco después, el comediante apareció ya en el escenario y bromeó acerca del impacto que ha tenido la película dirigida por Greta Gerwig: “‘Barbie’ fue un monstruo en taquilla y es ahora un icono del feminismo, cuando antes era una muñeca de plástico a la que nadie le importaba”.



19.35|Mejor banda sonora/Mejor canción original

Ludwig Göransson, por Oppenheimer, recibió este anhelado reconocimiento. El artista agradeció a sus padres por regalarles guitarras y otros instrumentos.

En Mejor canción original los ganadores fueron Billie Eilish y Finneas O’Connell por What Was I Made For?, de Barbie.

19.10|Mejor fotografía/Mejor corto de ficción/Mejor sonido

Oppeheimer también se llevó el premio a mejor fotografía. En la categoría de Mejor corto de ficción, La maravillosa historia de Henry Sugar quedó como ganadora.

En mejor sonido, el premio fue para The zone of Interest.

19.00|Mejor montaje/Mejor cortometraje documental/Mejor película documental

Otro premio para Oppenheimer en mejor montaje. Al final se presentó la canción It Never Went Away, de American Symphony interpretada por Jon Batiste.

The Last Repair Shop, de Ben Proudfoot y Kris Bowers se cornó con el mejor cortometraje documental. “La educación no es solo crear música sino humanos increibles, dijo Bowers. La historia de cuatro héroes modestos que se aseguran de que ningún estudiante se vea privado del placer de la música.

En película documental, 20 Days in Mariupol, de Mstyslav Chernov, Michelle Mizner y Raney Aronson-Rath. “Es el primer Óscar en la historia de Ucrania y me siento honrado, pero probablemente voy a ser el primer director en decir que hubiera querido nunca hacer esta película para que Rusia nunca entrara a nuestro país…”, dijo Chirnov. El público se puso de pie al terminar su discurso.

18.30|Mejor actor de reparto/Efectos visuales

El ganador de este galardón fue Robert Downey Jr., por Oppenheimer. El actor, de 58 años, se llevó la primera estatuilla del Óscar de su carrera venciendo a Sterling K. Brown (American Fiction), Robert De Niro (Los asesinos de la luna), Ryan Gosling (Barbie) y Mark Ruffalo (Pobres criaturas).

El intérprete estadounidense, de 58 años, cerró con la mayor estatuilla de Hollywood una exitosa temporada de premios que lo engalanó de honores por su participación en la cinta de Christopher Nolan sobre las tribulaciones que la bomba atómica le costó a su inventor.



“Quiero agradecer a mi terrible infancia y a la Academia, en ese orden”, abrió su discurso el carismático actor. En efectos visuales el ganador fue Godzilla Minus One.

18.20|Mejor película internacional

Bad Bunny y Dwayne Johnson fueron los invitados a entregar este premio que se llevó The Zone of Interest, de Jonathan Glazer. Se dio un mensaje emotivo en búsqueda de la paz. Otra de las favoritas en esta categoría era La sociedad de la nieve.

Jonathan Glazer, director de la mejor película internacional de estos Óscar, ‘The Zone of Interest’, reflexionó durante su discurso de agradecimiento sobre la deshumanización de las víctimas, tanto los judíos muertos en campos de concentración nazi en la II Guerra Mundial (de lo que versa su película), como de los palestinos o los israelíes fallecidos en el actual conflicto en la franja de Gaza.



“La película muestra que la deshumanización saca lo peor de nosotros y lo podemos comprobar con nuestro pasado y presente”, dijo Glazer al recoger el premio de manos del puertorriqueño Bad Bunny.



“Ya sean las víctimas del ataque del 7 de octubre (Hamás) o de la ofensiva en curso contra Gaza, todas han sido víctimas de esta deshumanización ¿cómo resistimos?’, añadió el director.

Previo a esta presentación salió a escena una presentación de Los asesinos de la luna.

18.00 Mejor diseño de maquillaje y peluquería/Mejor diseño de producción/Mejor diseño de vestuario

Los tres premios se los llevó Pobres Criaturas. Sus primeros Óscars de la noche.

En la última presentación John Cena fue invitado por Jimmy Kimmel a correr desnudo como en 1974 cuando George Opel corrió por el escenario sin ropa, una historia de hace 50 años. Sin embargo, Cena se arrepintió aunque salió solo cubriéndose con el sobre de los ganadores para anunciar el mejor vestuario. Luego fue cubierto.

John Cena se desanima a rememorar al hombre desnudo corriendo por el escenario de los Oscars!!!! 🤭#OSCAR #Oscars #oscars2024 pic.twitter.com/769BEncaFG — waLe✨ (@waleskawillson) March 11, 2024

17.45|Mejor guion original y Mejor guion adaptado

El Mejor guion original fue el primer premio para Anatomía de una Caída, de Justine Triet y Arthur Harari. Una historia que nació en la pandemia y hoy llegaron a ganar uno de los premios más especiales.

El guion adaptado fue para American Fiction, de Cord Jefferson. Al terminar estas categorías Billie Eilish y Finneas O’Connell partiparon con What Was I Made For?, la cual participa para Mejor canción original.

Sea lo que sea, qué voz y que padre canción la de Billie Elish #Oscars pic.twitter.com/hdjJoFuYSl — Cristina Ibarra (@ibarrita87) March 10, 2024

17.35 | Mejor cortometraje de animación y Mejor película de animación

War is over, gana como mejor cortometraje de animación inspirado en la música de John & Yoko, de Dave Mullins y Brad Booker. Ambientada en una realidad alternativa de la Primera Guerra Mundial, donde continúa una guerra sin sentido, dos soldados de lados opuestos del conflicto juegan una divertida partida de ajedrez.

En mejor película de animación, El niño y la garza resultó la ganadora. Es la última película hecha por el director nipón Hayao Miyazaki, uno de los fundadores de Studio Ghibli. Esta película guarda una polémica, la colombiana Geraldine Fernández, afirmó en un primer momento que había hecho alrededor de 25 mil fotogramas para la película, pero pidió una disculpa porque resultó ser una mentira.

17.25 | Mejor actriz de reparto



Durante la ceromania se hace una presentación de cada una de los nominados y por qué llegaron a estar entre este listado. El primer Óscar fue entregado a Da’Vine Joy Randolph por The Holdovers (Los que se quedan). “Empecé como cantante y no pensé que esta fuera una carrera”, dice. Agradece a su mamá y a todas las personas que le a apoyado.

La película está en una polémica ya que Simon Stephenson, uno de los guionistas de la película de animación Luca, ha acusado de plagio al director de The Holdovers, Alexander Payne, y al guionista David Hemingson. Específicamente, Stephenson afirma que tanto Payne como Hemingson plagiaron “línea por línea” el guion de una película que él escribió y no llegó a ser producida, llamada Frisco, que data de 2013.

17.00 | Comienza la entrega de premios

Jimmy Kimmel empieza lanoche con una parodia de Barbie y dando la bienvenida a cada uno de los invitados. Uno de los momentos más emotivos fue un aplauso para todo el personal que están tras bambalinas en las producciones.

16.45 | Messi se roba las miradas

Messi es un border collie que interpreta a Snoop, un perro guía que acompaña a un personaje con discapacidad visual. Es parte de una de las producciones nominadas a Mejor Película, Anatomía de una caída.

16.30 | Nada de rosa para celebrar a Barbie

Billie Eilish llega a la premiación en un atuendo en su estilo original y muy lejos del rosa que ha caracterizado a la película de Barbie. Está nominada junto a y Finneas O’Connell por What Was I Made For? para Mejor canción original.

Será que ela leva seu segundo Oscar para casa hoje? Billie Elish indicada a Melhor Canção Original pelo tema de Barbie no Oscar. #Oscars pic.twitter.com/8uboNHEIDu — Vi Nos Filmes (@FilmesVi) March 10, 2024

Lupita Amondi Nyong’o recibe una buena crítica por su vestido. Lo tenía listo para el 2020, pero debido a la pandemia no lo utilizó y espero una ocasión especial

16.10 | Emma Stone llega a la gala

Nominada como mejor actriz se presenta en la alfombra roja. Lleva un diamante de 30 quilates. Esta es la quinta vez nominada.

También hizo su aparición Enzo Vogrincic quien dio vio a Numa Turcatti en la Sociedad de la nieve. Lleva un broche en homenaje a los sobrevivientes.

Vanessa Hudgens también ha sorprendido y en la entrada a la gala lució su embarazo. La actriz de High School Musical tiene actualmente 35 años.

OMG VANESSA HUDGENS IS PREGNANT pic.twitter.com/kuTfKusv10 — 2000s (@PopCulture2000s) March 10, 2024

.

16.00 | Celebridades desfilan por la alfombra roja

Uno de los mejores vestidos Colman Domingo, nominado por #Rustin. Viste un traje Luis Vuitton.

Colman Domingo, nominado por #Rustin. Si no la habéis visto, no pasa nada. Los académicos tampoco lo han hecho. #Oscars #Oscars2024 pic.twitter.com/zh0qAA0BSl — Premios Oscar (@PremiosOscar) March 10, 2024

.America Ferrera y Jodie Foster también nominadas llegaron a la alfombra más esperada del año.