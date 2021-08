Novia de Sammy Pérez reaparece y se defiende ante las recientes acusaciones en su contra

Visiblemente afectada por esta situación y en medio del llanto, Zuleika dijo que ella jamás ha huido de nada y demostró un video como presunta prueba de que ella entregó las tarjetas bancarias a los familiares del difunto actor, desmintiendo las acusaciones del núcleo familiar y personas allegadas a Sammy Pérez.

Durante la entrevista telefónica, Zuleika también aclaró que debido al covid-19 tuvo que aislarse por recomendaciones de su doctor y negó rotundamente las acusaciones que establecen su supuesta huida de Colima.

“Buenas noches, la verdad que estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy, no he huido, no me he escondido, aquí estoy en Colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez ha dicho de mí muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí está el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”, comentó Zuleika al programa de televisión.

La novia de Sammy Pérez mostró su indignación ante estas acusaciones y arremetió contra Eugenio Derbez por criticarla sin siquiera conocerla.

“El señor Eugenio Derbez se está dejando manipular por los sobrinos de Sammy, me extraña que un señor de esa categoría y fama se deje manipular y engañar”, expresó.

Como parte de su defensa, Zuleika presentó en “Es Show” un video que muestra la entrega, por medio de un intermediario, de las tarjetas bancarias de Sammy a la familia del comediante.

Igualmente, Zuleika Pérez indicó que es injusto que levanten falsos en su contra ya que esta situación también está afectando a su familia, ya que varias personas los han hostigado.

“Si estoy diciendo todo y dando la cara, es porque ya no aguanto, están destrozando a un niño y a mis padres, no me parece justo que estén haciendo todo esto con nosotros. No me importa que me destrocen a mí, sé la realidad, tengo las pruebas, tengo mensajes, tengo videos y todo. Lo que hacen conmigo no me importa, pero están destruyendo a mis hijos, tengo un hijo de 8 y una hija de 16, tengo a mi padre enfermo de diabetes”, expuso la pareja de Sammy entre llantos.

La joven mexicana aseguró que desde los señalamientos por parte del sobrino del actor, la violencia en contra suya y de su familia ha incrementado.

De igual forma, hizo responsable a todas las personas que han difundido estas supuestas mentiras por cualquier situación que llegara a afectarla a ella o a cualquier integrante de su núcleo familiar.

Para finalizar, Zuleika informó que la familia del comediante y su mánager pretendían que ella se hiciera cargo de todos los gastos médicos de Sammy. A pesar de esto, aseguró que ella cooperó con lo que estuvo a su alcance.

“Yo no hablo por hablar, si ahorita hablo es porque tengo pruebas”, concluyó.