Muere Richard Belzer, actor de la serie “La Ley y el Orden”

Richard Belzer, conocido principalmente por su papel del detective John Munch en la serie televisiva policíaca Law & Order: Special Victims Unit, falleció este 19 de febrero a los 78 años, anunció The Hollywood Reporter.

El intérprete “tenía muchos problemas de salud y sus últimas palabras fueron: ‘Que te jodan, hijo de p***'”, contó su amigo Bill Scheft a esa revista.

Belzer debutó en 1974 en la comedia The Groove Tube, de Ken Shapiro, pero se asentó en el panorama televisivo gracias a John Munch, un personaje basado en un agente de Baltimore que existió en la vida real.

Ese detective, según el creador de Law & Order, Dick Wolf, “es uno de los personajes icónicos de la televisión”.

Wolf trabajó por primera vez con Belzer en el crossover Law & Order/Homicide y le gustó tanto el personaje que le dijo al productor Tom Fontana que quería convertirlo en uno de los protagonistas de Special Victims Unit.

“El resto es historia. Richard trajo humor y alegría a todas nuestras vidas, fue un profesional consumado y todos lo echaremos mucho de menos“, señaló en una declaración publicada por la revista Variety.

Con ese mismo rol del detective Munch, Belzer apareció en series como The Wire, 30 Rock o The X-Files, dentro de una trayectoria en la que también destaca haber actuado en el programa Saturday Night Live o su faceta como escritor, con libros como How to be a stand-up comic (1998).

En redes sociales varios actores y actrices se han pronunciado por la muerte de Richard Belzer, como Chris Meloni y Mariska Hargitay.

La actriz que nterpretó el personaje de Olivia Benson. La actriz utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de Belzer y firmar que lo extrañará.

“Adiós mi querido, querido amigo. Te extrañaré, tu luz y tu visión eran singular en este extraño mundo. Me siento bendecida de haberte conocido y adorado y trabajado contigo, codo con codo, durante tantos años. Qué suerte tienen los ángeles de tenerte. Ya puedo oírlos reír. Te quiero mucho, ahora y siempre”, se lee en la imagen que publicó.

Laraine Newman, quien fue miembro del elenco de Saturday Night Live y una de las personas más cercanas al actor, también le escribió un mensaje en su cuenta de Twitter. “Quería tanto a este chico. Fue uno de mis primeros amigos cuando llegué a Nueva York para hacer SNL. Solíamos salir a cenar todas las semanas. Una de las personas más divertidas de la historia”, dijo.

I’m so sad to hear of Richard Belzer’s passing. I loved this guy so much. He was one of my first friends when I got to New York to do SNL. We used to go out to dinner every week at Sheepshead Bay for lobster. One of the funniest people ever. A master at crowd work. RIP dearest. pic.twitter.com/u23co0JPA2

— Laraine Newman (@larainenewman) February 19, 2023