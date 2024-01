Michael Bolton cuenta en redes sociales sobre su tumor cerebral

Reconocido por éxitos como When a Man Loves a Woman, How Am I Supposed to Live Without You o Whatever She Wants, Michael Bolton, de 70 años, se inició en 1969 en la música.

El cantante estadounidense comenzó su publicación en redes sociales, donde relata su estado de salud, deseando un feliz y saludable Año Nuevo a todos.

A la vez, cuenta que el 2023 tuvo inesperados cambios para él y que precisamente antes de las fiestas de fin de año descubrió que tenía un tumor cerebral, que requería una cirugía inmediata, la cual fue un éxito.

Ahora se encuentra recuperándose en su casa y acogido por el gran amor de su familia. Sin embargo, indica que durante un par de meses estará dedicando toda su energía a recuperarse por lo que se tomará una pausa, lo cual es difícil para él, a quien no le gusta posponer presentaciones.

Para este año, ya tenía varias presentaciones agendadas en Estados Unidos, Suiza, Holanda y Reino Unido.

Michael Bolton asegura que estará trabajando duro para acelerar su recuperación y poder regresar pronto a los escenarios.

En su publicación también agradece por todo el amor y apoyo recibido a lo largo de los años y asegura que atesora en su corazón todos los mensajes recibidos.

Y dice que tan pronto como pueda estará actualizando la información.

