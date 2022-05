Muere la estrella del country Naomi Judd, madre de la actriz Ashley Judd

La estrella del country Naomi Judd, parte del galardonado dúo The Judds y madre de la actriz Ashley Judd y la cantante Wynonna Judd, murió a los 76 años, anunció este sábado su familia.

Judd falleció un día antes de la fecha en la que estaba prevista la ceremonia de su ingreso en el Salón de la Fama del Country junto a su hija Wynonna, con la que formaba el dúo que ganó varios Grammys en las décadas de 1980 y 1990.

“Hoy, mi hermana y yo experimentamos una tragedia”, escribió la actriz Ashley Judd en un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Perdimos a nuestra preciosa madre debido a una enfermedad mental. Estamos destrozadas. Estamos atravesando un duelo profundo y sabemos que, igual que nosotras la queríamos, su público también. Estamos en un territorio desconocido”, agregó Judd.

La intérprete no dio más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento de su madre, que tenía previsto participar en septiembre y octubre en una gira de The Judds en varios estados de EE.UU.

Junto a su hija Wynonna, Naomi Judd llegó al número uno de las listas de éxitos en su país más de una decena de veces, con temas como “Love Can Build a Bridge”, “Why Not Me”, “Mama He’s Crazy” o “Grandpa”.

El dúo dejó de actuar en 1991, después de que a Naomi Judd le diagnosticaran hepatitis C, y la estrella se dedicó a recuperarse y escribió varios libros: el último, uno en 2017 centrado en su batalla con la depresión.

Originaria de Ashland (Kentucky), Naomi trabajó como enfermera hasta principios de la década de 1980, cuando fue a cantar en un programa de televisión junto a su hija Wynonna y un productor de la discográfica RCA las descubrió.

Su hija pequeña, Ashley Judd, también saltó a la fama como actriz en películas como “Heat” y “Double Jeopardy”, y en los últimos años ha destacado por su trabajo como embajadora de buena voluntad de la ONU y activista feminista, tras denunciar en 2018 por acoso sexual a Harvey Weinstein.

En sus memorias, publicadas en 2011, la actriz criticó el entorno en el que creció, al asegurar que el uso de drogas era algo habitual en su casa y que un hombre al que todos conocían en su familia abusó sexualmente de ella cuando era niña.

“Mi madre, mientras se transformaba en la leyenda del country Naomi Judd, creó un mito sobre los orígenes de los Judd que no concordaba con mi realidad. Tanto ella como mi hermana (Wynonna) han dicho en ocasiones que nuestra familia era divertida a pesar de ser disfuncional. Yo me preguntaba quién se lo estaba pasando bien. ¿Qué me estaba perdiendo?”, escribió Ashley Judd en su libro.