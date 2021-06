Metallica cantará con J Balvin, Miley Cirus (y otros) y rockeros reaccionan con memes

La banda Metallica anunció que reeditará su famoso disco Black Album para conmemorar los 30 años desde su lanzamiento.

El dinero recaudado por la venta del disco será destinado a la fundación All Within My Hands de la misma banda, dedicada a luchar contra el hambre y fomentar la educación.

El disco saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre.

La noticia no fue muy bien recibida por fanáticos de la banda, sobre todo porque muchos quedaron extrañados por los artistas que fueron invitados para cantar en este nuevo lanzamiento.

Los artistas invitados se dedican a cantar géneros musicales muy variados: la lista incluye a J Balvin, Juanes, Elton John, Miley Cyrus, Mon Laferte y Ha*Ash, entre otros.

Así reaccionaron algunos usuarios en las redes sociales por el anuncio de la famosa banda:

Mustaine enterándose del nuevo disco de covers de #Metallica. pic.twitter.com/UwLWJlkU72 — conde decapitado. (@mikedelico) June 22, 2021

Ver metaleros llorando por el disco de covers de Metallica… Alimenta mi alma — Señor Alga (Formerly known as Pablo) (@Sr_Alga) June 22, 2021

Disco nuevo de Metallica // son covers hechos por J Balvin, Mon Laferte, Miley Cyrus, Juanes… pic.twitter.com/r5uo8dXBlI — Maxso. (@maxsomenos) June 22, 2021

Cuando Metallica va a sacar un nuevo disco // pero son puros covers con Miley Cyrus, Juanes, y J Balvin pic.twitter.com/PSdc0LgOsF — Güero Jalisco (@guerojalisco23) June 22, 2021