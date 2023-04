“Más que ser un padre, fui otro escuincle jugando con ellos”: Esto dijo Eugenio Derbez sobre su experiencia como padre

Para nadie en Latinoamérica es un secreto que el actor y productor Eugenio Derbez se ha convertido en una de las figuras más entretenidas de las últimas dos décadas.

Producciones televisivas como La Familia P. Luche, Derbez en cuando o las películas No se aceptan devoluciones u ¡Hombre al agua!, se han convertido durante los últimos años en clásicos de la carrera del mexicano así como de la memoria cómica de toda una generación.

Es así que la figura de Eugenio Derbez ha provocado mucha simpatía y seguimiento alrededor del mundo hispanohablante, por lo que, noticias sobre su estado de salud o bien la relación con su familia, suelen volcar la atención hacia el mexicano.

El interés por el actor y productor llevó a que recientemente fuera invitado al programa de farándula Ventaneando donde llegó a promocionar la nueva temporada de su serie En familia con los Derbez, y donde también aprovechó para hablar sobre su vida personal, así como familiar.

El encuentro generó varias reacciones ya que en un momento, Derbez profundizó sobre su experiencia como padre de Aislinn, Vadhir y José Eduardo, quienes al igual que él, se han dedicado a la actuación.

En la conversación destacó un momento en el que el actor y productor aseguró que no quiere cometer los mismos errores que cometió con sus tres hijos mayores respecto a la crianza de su hija más pequeña, Aitana, que nació en 2014, de su relación con Alessandra Rosado.

“Estoy tratando de que todos los errores que cometí con mis hijos grandes, los estoy tratando de limpiar aquí con la nena”, aseguró el actor.

A propósito de esta declaración, Eugenio Derbez explicó que trataba de enmendarse ya que hace años, cuando sus primeros tres hijos eran menores, tenía el único interés de divertirles.

“Es que yo fui padre muy joven, y luego mi único interés era divertir a mis hijos, entonces más que ser un padre, fui otro escuincle jugando con ellos, de por sí soy bastante infantil en general”, comentó el actor.

Asimismo, agregó: “A los 23 años era un escuincle irresponsable que lo único que quería era divertirlos y los arriesgaba mucho, los comparaba, o sea, todos los errores que puede tener un papá. Son cosas que ahora entiendo que no debo hacer y las hacía”.

El actor también mencionó que educó a sus hijos mayores para que fueran competitivos entre sí, lo cual provocó reclamos por parte de los tres.

“(…) Yo en mi afán de empujarlos y empujarlos, en mi ignorancia también, llega de repente Vadhir y me decía: ‘papá, saqué el primer lugar en la escuela’, o segundo, y yo en lugar de decirle ‘muy bien mi amor’, le decía: ‘bien hijo, pero ¿por qué no fuiste el primero?’, y si era el primero, ‘pero no te conformes con ser el primero de la escuela, confórmate con ser el primero de todo México, y no de todo México, de todo el mundo’, y entonces sentían que no era suficiente”, aseguró.

Aunque el actor reconoció esas fallas, cabe mencionar que durante los últimos años se le ha visto muy involucrado con todos sus hijos con quienes comparte producciones, y a quienes impulsa en sus proyectos.