La película Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York es junto a la primera película opciones tradicionales de la época decembrina. Esta fue dirigida por Chris Columbus y estrenada en 1992.

En esta Kevin McCallister (Macaulay Culkin) está en esta ruidosa e impresionante iudad con suficiente dinero para tener lo que quiera en la Gran Manzana. Los famosos bandidos Harry y Marv, también se dirigen a esta ciudad con planes de un nuevo crimen. Kevin los recibe con algunas trampas.

En una de las escenas clásicas Kevin le pregunta al magnate cómo llegar al vestíbulo del Hotel Plaza y él responde brevemente.

Al respecto la usuaria @rachellobaugh hizo una petición para que se reemplazara la escena de la película por el actual Macaulay Culkin, a lo que el actor respondió ¡Vendido!, en señal que su petición era aceptada.

petition to digitally replace trump in ‘home alone 2’ with 40-year-old macaulay culkin

— rae ⚔️ (@rachellobaugh) January 10, 2021