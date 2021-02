Lucero contrajo coronavirus: “Sentí miedo y temor”

Lucero, cantante y actriz mexicana de 51 años, reveló que dio positivo de coronavirus meses atrás a pesar de que considera que adoptó todas las medidas de prevención.

En un video en su canal de YouTube y redes sociales, Lucero expresó que su primera impresión de haber contraído la enfermedad fue al sentir cansancio durante sus jornadas de ejercicios. “No sabes qué puede pasar; afortunadamente pude tener atención inmediata de médicos que son expertos en el tema”.

Una vez tuvo la confirmación de la prueba de detección, Lucero lo tomó con cierto temor. “Inmediatamente siento mucho miedo, temor, comienzo a pensar cómo me va a tocar a mí. He tomado todas las precauciones, utilicé el cubrebocas en todo momento, he limitado mis salidas desde que esto empezó, he intentado ser sensata, en los conciertos vía streaming que di nadie salió contagiado, pero bueno ahora pasó”.

Junto a eso llegó la preocupación de contagiar a su hija Lucero Mijares.

“Me dio mucha pena que contagié a mi hija, pero ella reaccionó perfecto y estoy muy agradecida con Dios que a ella le haya ido muy bien y que esté sana”.

La estrella quiso que su público supiera que había enfermado de covid-19 “porque no es algo que haya que esconder” y animó a todos a no bajar los brazos porque la pandemia continúa.

Así como a su hija, Lucero pudo atravesar la enfermedad con síntomas y malestares leves, sin episodios graves.