Los memes tras la revelación de precios para el concierto de Bad Bunny en Guatemala

Desde el lunes 24 de enero, los admiradores guatemaltecos de Bad Bunny han estado pendientes de sus redes sociales debido a que el cantante actuará en Guatemala como parte de su gira World´s Hottest Tour.

Según el calendario publicado por Bad Bunny, el cantante puertorriqueño se presentará en Guatemala, el próximo 1 de diciembre y dará un concierto en Explanada Cardales de Cayalá.

El domingo 30 de enero se revelaron los precios, localidades y condiciones para ese show.

Habrá cinco localidades, Gradas (Q390), La playa (Q690), Mesas Platinum (Q1 mil 190), Mesas Black (1 mil 590) y Mesas Amex (Q1 mil 790).

Luego de revelarse los precios, la empresa a cargo del evento indicó las condiciones para poder asistir al espectáculo entre las que mencionaron que, para que se les permita el ingreso, el fan deberá contar con el esquema completo de vacunación, el cual deberán de presentar impreso o digital. Además, los menores de 13 años deberán ir acompañados de un adulto y también deberán de estar vacunados y de no cumplir, no podrán ingresar y el valor del boleto no será rembolsable.

Otra condición que llamó la atención de los guatemaltecos fue la relacionada con un posible cambio de fecha del evento y de ser así, el valor del boleto no será rembolsable debido a que será válido para una nueva fecha.

Esta y otras condiciones causaron reacciones en los cibernautas guatemaltecos y rápidamente pusieron su ingenio para compartir en redes sociales los infaltables memes.

Bad bunny puso a trabajar a media Guatemala 😂 — Katty Recinos (@kattuui) January 24, 2022

Quien iba a pensar que Bad Bunny iba a actuar como embajador de salud en Guatemala como promotor para la vacunación a nivel nacional. Bendito. — Doctor sin doctorado  (@efmen91) January 30, 2022

*Bad Bunny anuncia concierto en Guatemala* El Adulto Mayor: pic.twitter.com/YrGY3WGERG — Marvin 🌱 (@themarvinpacay) January 25, 2022

Leyendo desde ahorita que se requiere para entrar a Guatemala, por si no alcanzo boleto en México para ver a Bad Bunny pic.twitter.com/GxvbLCkVMW — Armando PG (@ArmandoPG13) January 25, 2022

Los internacionales conejos, abrirán el concierto de bad bunny en Guatemala. — Hans L. (@HansLemusj) January 31, 2022

Yo al ver que bad bunny viene a #Guatemala 🔥 pic.twitter.com/RWMXD1JWLl — 𝓫𝓪𝓫𝔂_𝓲𝓼𝔁♡ (@Isis__0_) January 24, 2022

Bad Bunny ya puso a trabajar a toda Guatemala a como dé lugar. Bad Bunny: 1

Giammattei: 0 — Nando (@Fernand72G) January 25, 2022

Punto para Bad Bunny por obligar a miles de Guatemaltecos a vacunarse ✨ Empezar a reservar el derecho de admisión es al final de cuentas una de las mejores estrategias para ampliar la cobertura de vacunación en Guatemala. https://t.co/CvbcglNT4b — David Molina (@molinaret) January 31, 2022

Bad Bunny aterrizando en Guatemala pic.twitter.com/ImFLGVVYWG — ℂ𝕙𝕣𝕚𝕤𝕥𝕚𝕒𝕟🇬🇹 (@cmolinaa17) January 24, 2022

Cuando Bad Bunny llegue a Guatemala. pic.twitter.com/xJGAVItz86 — Tz'ikin Pa'shut 🇬🇹 🍃 (@TzikinPashut) January 29, 2022

Tuit del futuro: Por los casos de Covid, CANCELAN en Guatemala el concierto de Bad Bunny. — Otro Calin (@CalinVL) January 24, 2022

Bad bunny después de dar el concierto en Guatemala pic.twitter.com/wCOjKpRcwQ — Memelicious (@Memelic20098462) January 30, 2022

Mi carita de admiración porque bad bunny viene a Guatemala 🥰. pic.twitter.com/3zTNxStIFR — ʀxɴ (@albrto___) January 24, 2022

San benito de la Suerte para alcanzar Tiket 🙏#BadBunny Benito #BadBunny #Playa #Guatemala 🤩 pic.twitter.com/Lu4O1THLPI — J e n n i f f e r. (@Jenniffer_999) January 31, 2022