Los famosos guatemaltecos que salieron a votar este 25 de junio

Luego de casi cuatro años de gobierno encabezados por Alejandro Giammattei, Guatemala se prepara este domingo 25 de junio para conocer los resultados de la primera vuelta electoral que revelará a los candidatos que han sido elegidos para llegar al Poder Ejecutivo, el Legislativo, las alcaldías y los representantes nacionales en el Parlamento Centroamericano.

Aunque se trata de un nuevo capítulo en la llamada Época Democrática del país, la contienda de este 25 de junio ha revelado una serie de serie de hechos que han sumado varios delitos consumados en diferentes centros de votación.

Al cierre de esta nota, el Tribunal Supremo Electoral habría dado a conocer que la afluencia de los guatemaltecos a las urnas era favorable. Sin embargo, los datos de asistencia no eran claros.

En medio de lo que supone un momento crucial para el país, fueron varios los guatemaltecos reconocidos en las artes y el entretenimiento que emitieron su voto, y entre quienes destacaron varias mujeres músicas.

Zelaya, la cantante ganadora de la Gaviota de Plata en Viña del Mar 2023, compartió por la tarde una fotografía en sus Historias de Instagram donde se le puede ver feliz y usando antejos. Le acompañaba un texto que decía “No dejen de votar!!!!”

Días antes de las elecciones, a través del perfil de Instagram de la plataforma Jóvenes Para Guatemala, Zelaya invitó a las personas a que pensaran su elección en las urnas.

“A veces uno piensa que <<mi voto es uno más, uno menos>>, pero la realidad es que no. Si cada voto consciente se suma, al final podemos hacer una diferencia. Es importante que te informés sobre cada candidato, esa persona que tú creas que va con tus valores, con lo que esperás para el futuro del país”, compartió la cantante.

Así como Zeleya, fueron varias las cantantes guatemaltecas quienes salieron a votar. Entre ellas destacaron Paola Chuc, Sara Curruchich y Tita Moreno.

Paola Chuc compartió varias imágenes y vídeos en su cuenta de Instagram donde habló sobre su decisión política y donde también invitó a sus seguidores guatemaltecos a reflexionar acerca del futuro del país.

“Incitarlos a cada unos de ustedes si no se han acercado a las urnas a emitir su voto, que lo hagan, porque hoy es el único día en el cual nosotros como ciudadanos podemos cambiar el rumbo y el futuro de nuestro bello país. Nosotros como jóvenes somos el futuro, así que hagamos el cambio”, compartió la ganadora del concurso mexicano La Academia 2018.

Asimismo, en sus historias la artista comentó que votaba por “una Guatemala mejor”. En una publicación aseguró que su voto también iba dirigido a un país “libre de corruptos y por un futuro digno para las nuevas generaciones”, dijo Chuc.

Desde San Juan Comalapa, en Chimaltenango, la cantautora Sara Curruchich reportó su voto. En Instagram, la artista reflexionó sobre la necesidad de un Estado justo, antirracista que valide los derechos de la población.

Curruchich escribió: “Ejercí mi derecho al voto, pero sé que no basta con ello. Exigir por justicia, libertad, y antirracismo es fundamental para que los derechos de toda la población sean garantizados y respetados. La corrupción no debe ser el destino de nuestro país, la Justicia y dignidad sí”.

La cantante pop Tita Moreno, hermana de la cantautora Gaby Moreno, compartió una sencilla fotografía donde se muestra su dedo índice entintado, y a la vez, acompañó la imagen con la canción “Voto Latino” de la banda Molotov.

Rebeca Lane, otra de las artistas musicales más reconocidas en la escena local se pronunció sobre la contienda electoral a pesar de su actual distancia con el país, ya que se encuentra de gira por Europa.

Un día antes de las elecciones, la rapera compartió un texto en sus Historias de Instagram donde reflexionaba sobre las votaciones: “hoy ando más nerviosa que otros días sabiendo que aunque este ejercicio no implique democracia, mueve las piezas de ajedrez a favor de unos y casi siempre en contra nuestra”.

¿Qué dijeron otros famosos?

La influencer y locutora Gaby Asturias compartió una serie de fotografías en Instagram donde se le puede ver en diferentes puntos de su natal Mixco, mostrando su índice marcado después de haber ejercido el voto.

En su publicación, la famosa aseguró que hace mucho tiempo no visitaba el municipio mixqueño. “Hace mucho tiempo que no iba a el lugar que me vió crecer, me hizo recordar muchos momentos tanto buenos como muchos que me hicieron más fuerte”, escribió.

El también influencer Ronald McKay publicó una fotografía donde, desde el Colegio Salesiano Don Bosco se le puede ver mostrando el dedo índice marcado.

En la sección de Historias de Instagram, el actor y productor de teatro Yefry Lemus compartió también una fotografía luego de haber votado la tarde de este 25 de junio.

Quien también destacó este domingo en el marco de la contienda electoral fue la chef Mirciny Moliviatis quien a inicios de la tarde asistió a votar.