“Lo que ha hecho ella es dañino para las víctimas reales”: las declaraciones de una experta en violencia de género sobre el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

Por medio de una entrevista con la cadena Fox News, Pirro lamentó que la actriz de 36 años, luego del veredicto final del jurado, declarara que la sentencia era un retroceso para las mujeres que han luchado contra la violencia de género por años.

“Que no diga que esto es un retroceso para la mujeres porque ella no las representa, sino a lo peor de las mujeres que intentan acusar falsamente a los hombres. Ella ha intentado promocionarse como parte del movimiento ‘MeToo’, mostrándose como una mujer que ha sido maltratada, pero es imposible creerle”, comentó.

