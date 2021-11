Latin Grammy: todos los ganadores y los emotivos momentos de la gala

Los Latin Grammy es uno de los eventos de música más importantes del año. Además de reunir a los artistas para rendirles tributo y entregarles un gramófono, también se convierte en un gran concierto. La edición 22 de la fiesta a la música latina se celebró en el hotel MGM de Las Vegas, Estados Unidos, y fue la primera presencial desde que comenzó la pandemia.

El colombiano Camilo, quien era el favorito de la noche al tener diez nominaciones, se llevó a casa cuatro gramófonos entre los que destaca: Mejor canción pop con Vida de rico y Mejor álbum vocal pop con Mis manos. Otra sorpresa de la noche fue el tributo a Rubén Blades, tanto al ser nombrado Persona del año, como al ganar álbum del año con Salswing!

Esta fiesta de la música comenzó un día antes con una serie de eventos, entre los que destaca la gala Persona del Año, que dio el reconocimiento al panameño, con un título que otros años ha recaído en artistas como Julio Iglesias, Gloria Estefan, Juanes, Maná y Caetano Veloso.

En la gala, René Pérez Joglar, Residente, también le dio un mensaje a Blades, “Me criaste con tu música, me educaste con tus letras y me abriste las puertas de tu casa…eres como un padre para mi”, expresó, mientras agradeció a su mentor, maestro y amigo.

Además, los Latin Grammy entregaron el Premio a la Excelencia Musical al español Joaquín Sabina, el argentino Fito Páez, el brasileño Martinho da Vila, el mexicano Emmanuel, los estadounidenses Sheila E. y Pete Escovedo, la dominicana Milly Quezada y el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa.

La canción del año fue para Patria y Vida. El éxito, que viralizó y ya supera las 9 millones de visualizaciones. “[Estoy] en representación de un país que está en una dictadura, me pone en un compromiso grandísimo”, dijo El Funky a la AFP minutos antes de comenzar la ceremonia. “Esta canción le pertenece al pueblo”, dijo Yotuel la víspera de la premiación.

Entre los momentos recordados está cómo Ricardo Montaner y Evaluna presentaron a Camilo quien interpretó algunos de sus éxitos, entre ellas Vida de rico, nominada a Canción del año. Rivera y Paula Arenas también hicieron un homenaje a Armando Manzanero que falleció en diciembre pasado.

Juliana Velásquez fue reconocida como Mejor nueva artista y puso al público de pie con su discurso que lo dedicó a un pescador colombiano que no regresó a su hogar.

Guatemala gana reconocimiento

La gran fiesta de la música latina deja un buen sabor de boca para Guatemala. Los Latin Grammy reconocieron el talento del artista Aroddy, quien se llevó el premio en la categoría de Mejor álbum cristiano por su material llamado Ya me ví.

Otro de los momentos más destacados fue esperar la categoría de Gaby Moreno, quien también destacó entre los nominados en la categoría a Mejor canción tropical con Bolero a la Vida. El premio fue para Dios así lo quiso, de Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra.

Los ganadores

Álbum del año

Rubén Bladesy Roberto Delgado & Orquesta-Salwing!

Canción del año

Descemer Bueno, Gente De Zona y Yotuel Romero-Patria y Vida.

Grabación del año

Caetano Veloso y Tom Veloso- Tal vez



Mejor nuevo artista

Juliana Velásquez

Mejor interpretación de reggaetón

Karol G-Bichota

Mejor álbum a música urbana

Bad Bunny-El último tour del mundo.

Mejor álbum pop vocal tradicional

Juan Luis Guerra-Privé.

Mejor álbum de música norteña

Los dos carnales-Al estilo rancheron.

Paolomo-Volando Alto.

Mejor álbum vocal pop

Camilo- Mis manos.

Mejor Canción Pop

Vida de rico- Camilo

Mejor arreglo

Juan Luis Guerra – Ojalá que llueva café (versión ‘Privé’).

Mejor álbum de rock

Vicentico – El pozo brillante

Mejor canción de rock

Vicentico – Ahora 1.

Mejor álbum de pop-rock

Juanes – Origen.

Mejor canción de pop-rock

C. Tangana – Hong Kong.

Mejor álbum cantautor

Mon Laferte – Seis.

Mejor álbum instrumental

Toquinho e Yamandu Costa – Toquinho e Yamandu Costa – Bachianinha, Live At Rio Montreux Jazz Festival.

Mejor álbum folclórico

Petrona Martínez – Ancestras.

Mejor álbum de tango

Tinto Tango – Tinto Tango Plays Piazzolla.

Mejor álbum de música flamenca

Pepe de Lucía – Un nuevo universo.

Mejor álbum de jazz/jazz latino

Iván Melon Lewis – Voyager.

Mejor álbum de música clásica

Kristhyan Benitez y Jon Feidner – Latin American Classics.

Mejor obra/composición clásica contemporánea

Roberto Sierra y Manuel Barrueco – Music From Cuba And Spain, Sierra: Sonata Para Guitarra.

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Vicente Fernández – A mis 80’s.

Mejor álbum de música de banda

Grupo Firme – Nos divertimos logrando lo imposible.

Mejor álbum de música tejana

El Plan – Pa’ la pista y pa’l pisto, Vol. 2.

Mejor canción regional mexicana

Christian Nodal – Aquí abajo.

Mejor álbum cristiano (en español)

Aroddy – Ya me vi.

Mejor álbum de música latina para niños

Tu Rockcito y Orquesta Filarmónica De Medellín – Tu rockcito filarmónico.

Mejor fusión/interpretación urbana

Rauw Alejandro y Camilo – Tattoo (Remix).

Mejor canción de rap/hip-hop

Bad Bunny – Booker T.

Mejor canción urbana

Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky – Patria y vida.

Mejor álbum de música alternativa

Nathy Peluso – Calambre.

Mejor canción alternativa

C. Tangana – Nominao.

Mejor diseño de empaque

Ana González (Colegas de Gilberto Santa Rosa).

Mejor ingeniería de grabación para un álbum

El madrileño de C. Tangana ( C. Tangana no figura como nominado en esta categoría sino su equipo de producción e ingeniería sonora, en el que sí aparece Alizzz).

Productor del año

Édgar Barrera Mejor vídeo musical versión corta: Marc Anthony – Un amor eterno.

Mejor vídeo musical versión larga

Juan Luis Guerra – Entre mar y palmeras (Juan Luis Guerra no figura como nominado en esta categoría sino el equipo que dirigió y produjo el vídeo).

Mejor álbum de salsa

Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta – Salsa Plus!.

Mejor álbum de cumbia/vallenato

Silvestre Dangond – Las locuras mías.

Mejor álbum de merengue y/o bachata

Sergio Vargas – Es merengue, ¿algún problema?

Mejor álbum tropical tradicional

Alain Pérez, Issac Delgado y Orquesta Aragón – Cha cha chá: Homenaje a lo tradicional.

Mejor álbum tropical contemporáneo

Gloria Estefan – Brazil305.

Mejor canción tropical

Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra – Dios así lo quiso.

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa

Anavitória – Cor.

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa

A Cor Do Som – Álbum Rosa.

Mejor álbum de samba/pagode

Paulinho Da Viola – Sempre se pode sonhar.

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa

Ivete Sangalo – Arraiá da Veveta.

Mejor álbum música popular brasileira

Zeca Baleiro – Canções d’além mar.

Mejor álbum de música sertaneja

Chitãozinho e Xororó – Tempo de romance.

Mejor canción en lengua portuguesa

Anavitória e Lenine – Lisboa.

Mejor álbum cristiano (en portugués)

Anderson Freire – Seguir teu coração.