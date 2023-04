Camilo en Guatemala 2023: El artista visitó Antigua Guatemala y se quedó sin palabras

El artista colombiano Camilo, considerado en la actualidad como uno de los cantautores con más popularidad, se encuentra en Guatemala y este jueves 27 de abril ofrecerá un concierto en el país.

El show está programado para las 20 horas en Explanada Cayalá y en el repertorio Camilo incluirá varios de sus éxitos y temas del álbum De adentro pa afuera, producción que lanzó en septiembre de 2022 y que considera como el más personal de su catálogo.

El artista llegó a Guatemala con su esposa Eva Luna y su bebé Índigo, y previo al espectáculo decidió conocer algunos sitios del país.

El miércoles 26 de abril, Camilo reveló a sus admiradores que se encontraba en Antigua Guatemala y publicó imágenes en su cuenta de Instagram.

“Cuando llegamos a Antigua Guatemala, me recibieron con una limonada de bugambilia, y quien me la dio me dijo: tiene propiedades medicinales… bueno, no tanto como sus canciones, pero también las tiene. Y yo me quedé sin palabras”, escribió Camilo junto a un clip en el que mostró algunos de los lugares que visitó en la ciudad colonial.

Este jueves 27, el artista publicó una historia (storie) en Instagram con más postales de Antigua Guatemala.