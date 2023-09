Camilo: los motivos por los que el cantante se enfadó con un paparazzi en Madrid

El pasado 6 de abril de 2022, Camilo y Evaluna se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de su hija Índigo.

Sin embargo, esta decisión no ha sido respetada por algunos paparazzis, quienes constantemente intentan obtener fotografías de Índigo.

Esta problemática actitud volvió a estar presente en las calles de Madrid, cuando un paparazzi fotografió el rostro de la hija de Camilo y Evaluna y las expuso en los medios de comunicación.

Ante esta polémica situación, Camilo salió a expresar públicamente su molestia y aseguró que la actitud del fotógrafo incluso hizo que Índigo se pusiera a llorar a medio paseo.

“Estábamos saliendo de un lugar donde tomamos café y había dos paparazzi tomando fotos y yo dije… ok, pero la aproximación de ellos fue tan irrespetuosa y tan como violando el espacio personal que Índigo se asustó, ella nunca llora en la calle ni nada, ella es súper tranqui, pero estaba llorando porque se asustó”, explicó.

Luego de percatarse de que el paparazzi le estaba tomando fotos a su familia, el cantante colombiano se acercó para hablar con él y le pidió que, por la seguridad y privacidad de su hija, no publicara las imágenes.

“Entonces le dijimos al tipo: ‘compadre, ven. Te puedo pedir porfa que cuides a Indi, no le tomes foto a ella’, y ahí me dijo: ‘Sí, es más, yo no puedo postear ni entregar ninguna foto de la bebé ni entregar ninguna foto de ella porque me meto en un problema legal’, y le dije: ‘tranqui, si quieres nos tomamos hasta una foto los dos’, por eso que en una foto salimos Evaluna y yo sonriendo como si estuviéramos okey con las fotos”, añadió.

Finalmente, Camilo aseguró que el fotógrafo no cumplió con su palabra y, pese a su solicitud, publicó las fotografías de Índigo y las expuso en los medios.

“Pero el tipo de verdad que de manera muy respetuosa nos prometió que no iba a tomar fotos de Índi y le tomó y la posteó, justo en la que ella sale llorando”, concluyó.