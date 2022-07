Las sorpresas que reveló Marvel durante la San Diego Comic-Con 2022

La Convención Internacional de Cómics de San Diego. también conocida como Comic-Con, es una de las convenciones de entretenimiento con más peso en Estados Unidos y el mundo, ya que decenas de productoras y marcas representantes del gremio artístico de narrativas sobre ficción se congregan para contar sus más grandes actualizaciones.

Este 2022 marcó un gran hito en la historia contemporánea del evento, ya que, tras dos años de activación a distancia por la pandemia, la Comic-Con finalmente volvió a realizarse en formato presencial en San Diego, Estados Unidos.

A lo largo de las jornadas, los representantes de los estudios se colocaron frente al público y la prensa y bajo una gran pantalla revelaron distintas noticias sobre los estrenos más interesantes por venir.

El evento de este año inició el jueves 21 de julio y concluirá el domingo 24 de julio. A lo largo del penúltimo día de la Comic-Con 2022 se revelaron distintas noticias que emocionaron a las audiencias de todo el mundo debido a varias secuelas, o historias que muchos no imaginaban.

Estas son algunas de las novedades que el público de todo el mundo podrá conocer sobre películas, series y programas tanto de acción como fantasía, a partir de este año; especialmente de Marvel, estudio que ha generado mucho interés entre las audiencias de todo el mundo durante los últimos años debido a su gran oferta narrativa.

Los multiversos de superhéroes y villanos emocionan a cualquiera y durante Comic-Con San Diego 2022 no hubo excepción. La productora anunció la Fase 5 de su universo con más de 10 títulos nuevos, y sorprendió que habrán dos nuevas películas de Avengers (Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars).

Estos son los títulos con las fechas más importantes que deben atender los fanáticos:

Asimismo, el estudio reveló avances sobre algunas historias llevadas a la pantalla grande como Wakanda Forever, que se presenta como una extensión de la historia de Pantera Negra:

Otra de las noticias que destacó fue el nuevo tráiler oficial de She Hulk, la pareja de Hulk. Esta producción cuenta con la distribución y apoyo de Disney+ que ha sido gran aliado de Marvel durante los últimos dos años.

Dentro de la misma dinámica destaca I Am Groot, una producción que sigue la historia de uno de los superhéroes más enternecedores de Marvel. La propuesta será presentada en Disney+ mediante cinco cortometrajes donde Groot seguirá robando la atención del público.

Además de los vídeos mostrados durante la Comic-Con, los representantes de Marvel compartieron algunos adelantos en imágenes de otros superhéroes como Ant-Man. De esta versión gráfica destacó la secuela Quantumania:

1ST look at ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA! Poster I illustrated for @MarvelStudios @Comic_Con Honored to work again w/ @MrPeytonReed #PaulRudd @EvangelineLilly & 1st time Cassie @kathrynnewton & KANG #JonathanMajors #antmanandthewaspquantumania #Quantumania #antmanwasp #kang pic.twitter.com/Mf8tL3wg6w

— Andy Park SDCC 4604 (@andyparkart) July 23, 2022