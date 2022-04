Las críticas y amenazas que ha recibido Will Smith por parte de los hermanos de Chris Rock

Luego del golpe que recibió por parte de Will Smith durante los Premios Óscar 2022, Chris Rock ha mantenido un perfil bajo ante este incidente y pocos días después de lo sucedido confesó que aún estaba procesado lo ocurrido.

No obstante, los hermanos de Chris Rock no adoptaron la misma posición que el comediante y desde que sucedió el insólito bofetón han dejado claro su desprecio hacia Will Smith.

Kenny Rock, uno de los siete hermanos de Chris Rock, rompió su silencio y habló sobre el golpe de Will Smith durante una entrevista con el diario Los Ángeles Times.

En esta charla, Kenny Rock expresó su descontento con la humillación que recibió su hermano a manos del actor de King Richard tras agredirlo en uno de los eventos más vistos a nivel mundial.

“Me carcome ver eso una y otra vez, porque has visto a uno de tus seres queridos siendo atacado. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Cada vez que veo los videos es como una representación que sigue repitiéndose una y otra vez en mi cabeza”, reveló.

Asimismo, agregó que el comentario de su hermano no fue una amenaza para Will Smith ni su familia y que el actor de Soy Leyenda le faltó el respeto al abofetearlo frente a cientos de sus colegas.

“Simplemente lo menospreciaste frente a millones de personas que veían la ceremonia”, señaló.

Kenny Rock no fue el primero de los hermanos de Chris en criticar las acciones de Will Smith, ya que días atrás Tony Rock, quién también es comediante, insultó y amenazó al actor durante uno de sus shows en vivo.

“¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu pe**a te miró de reojo? Esto no son los Premios Óscar. ¡Si caminas hasta aquí, no estás nominado para una m****a sino para estas malditas manos! Oh, vamos a reventar el resto del año. ¡Cada vez que me veas hacer un show, pop!”, dijo en pleno show.