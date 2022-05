Las consecuencias que podría enfrentar Christian Nodal por la publicación de una conversación privada con Belinda

Sin embargo, la controversia sobre esta mediática separación volvió a surgir este miércoles cuando Christian Nodal publicó una conversación que tuvo con Belinda y criticó fuertemente a su madre por utilizar a la artista para obtener beneficios económicos.

Asimismo, en este mensaje publicado en Twitter el intérprete de Botella tras botella reconoció que el dinero fue un elemento que influyó en su separación con Belinda.

La filtración de esta charla privada causó polémica en redes sociales, ya que algunos internautas aseguran que las acciones de Christian Nodal podrían enfrentar consecuencias legales.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s

— NODAL (@elnodal) May 18, 2022